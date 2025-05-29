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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
7396
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить растительное молоко из орехов: рецепт от фуд-блогера

Такое веганское молоко легко сделать дома, и оно отлично подойдёт к кофе, а также тем, кто не переносит лактозу.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
23 ккал
Как приготовить растительное молоко из орехов.

Как приготовить растительное молоко из орехов. / © Credits

Фуд-блогер kristina_buleziuk поделилась со своими читателями простым и интересным рецептом растительного молока, которое быстро и просто приготовить дома, а на вкус оно будет лучше магазинного.

Ингредиенты

Орехи (необжаренные)
1 стакан
Вода
4 стакана

Приготовление:

  • Орехи замочить на 8 часов (для грецких орехов и кешью можно меньше времени – 4 часа, а для миндаля от 8 до 12 часов);

  • Воду после замачивания слить;

  • Положить орехи в блендер и залить водой;

  • Хорошо все измельчить;

  • Жидкость должна приобрести светлый цвет;

  • Процедить напиток через марлю от остатков орехов;

  • Срок хранения молока 4-7 дней.

Советы :

  • Рецепт растительного молока универсален для всех видов орехов и семян;

  • Для насыщенного вкуса и аромата пропорция может быть 1:3 соответственно;

  • Самое вкусное ореховое молоко выходит из лесного и грецких орехов.

  • По желанию в молоко можно добавить несколько фиников (измельчать вместе с орехами) или немного меда, чтобы оно получило сладковатый привкус.

Преимущества растительного молока (по словам автора):

  • Не содержит холестерина;

  • Содержит витамины группы B, полезные для нервной системы и обмена веществ;

  • Содержит магний, важный для нервной системы, мышц и борьбы со стрессами;

  • Содержит растительное железо;

  • Содержит фосфор, важный для костей и зубов.

Домашнее растительное молоко очень полезно и дешевле магазинного.

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