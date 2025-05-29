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Как приготовить растительное молоко из орехов: рецепт от фуд-блогера
Такое веганское молоко легко сделать дома, и оно отлично подойдёт к кофе, а также тем, кто не переносит лактозу.
Фуд-блогер kristina_buleziuk поделилась со своими читателями простым и интересным рецептом растительного молока, которое быстро и просто приготовить дома, а на вкус оно будет лучше магазинного.
Ингредиенты
- Орехи (необжаренные)
- 1 стакан
- Вода
- 4 стакана
Приготовление:
Орехи замочить на 8 часов (для грецких орехов и кешью можно меньше времени – 4 часа, а для миндаля от 8 до 12 часов);
Воду после замачивания слить;
Положить орехи в блендер и залить водой;
Хорошо все измельчить;
Жидкость должна приобрести светлый цвет;
Процедить напиток через марлю от остатков орехов;
Срок хранения молока 4-7 дней.
Советы :
Рецепт растительного молока универсален для всех видов орехов и семян;
Для насыщенного вкуса и аромата пропорция может быть 1:3 соответственно;
Самое вкусное ореховое молоко выходит из лесного и грецких орехов.
По желанию в молоко можно добавить несколько фиников (измельчать вместе с орехами) или немного меда, чтобы оно получило сладковатый привкус.
Преимущества растительного молока (по словам автора):
Не содержит холестерина;
Содержит витамины группы B, полезные для нервной системы и обмена веществ;
Содержит магний, важный для нервной системы, мышц и борьбы со стрессами;
Содержит растительное железо;
Содержит фосфор, важный для костей и зубов.
Домашнее растительное молоко очень полезно и дешевле магазинного.
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