Рецепты
110
1 мин

Как приготовить рис с овощами на сковороде

Для приготовления рассыпчатого риса, желательно использовать длиннозерные сорта, такие как «Басмати» или «Жасмин», они отлично впитывают жир и аромат, не превращаясь в кашу.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
20 минут
127 ккал
Рис с овощами на сковороде

Рис с овощами на сковороде / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо к постному столу, или как гарнир к мясу и рыбе.

Ингредиенты

рис
200 г
лук репчатый
1 шт.
овощи замороженные
150 г
куркума молотая
0,5 ч. л.
чеснок сушеный
0,5 ч. л.
растительное масло
3 ст. л.
вода
450 мл
перец черный молотый
соль

  1. Рис промойте в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.

  2. Лук очистите и мелко нарежьте.

  3. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности, добавьте замороженные овощи и обжарьте до мягкости овощей, всыпьте рис, сушеный чеснок, куркуму, перец черный молотый, посолите и, помешивая, обжарьте еще 3-4 минуты. Залейте горячей водой, еще раз перемешайте, доведите до кипения, затем огонь убавьте и готовьте при закрытой крышке около 20 минут.

  4. Дайте рису настояться пару минут и подавайте к столу.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

