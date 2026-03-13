- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить рис с овощами на сковороде
Для приготовления рассыпчатого риса, желательно использовать длиннозерные сорта, такие как «Басмати» или «Жасмин», они отлично впитывают жир и аромат, не превращаясь в кашу.
Подайте как самостоятельное блюдо к постному столу, или как гарнир к мясу и рыбе.
Ингредиенты
- рис
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- овощи замороженные
- 150 г
- куркума молотая
- 0,5 ч. л.
- чеснок сушеный
- 0,5 ч. л.
- растительное масло
- 3 ст. л.
- вода
- 450 мл
- перец черный молотый
-
- соль
-
Рис промойте в холодной воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Лук очистите и мелко нарежьте.
В глубокой сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук и обжарьте до прозрачности, добавьте замороженные овощи и обжарьте до мягкости овощей, всыпьте рис, сушеный чеснок, куркуму, перец черный молотый, посолите и, помешивая, обжарьте еще 3-4 минуты. Залейте горячей водой, еще раз перемешайте, доведите до кипения, затем огонь убавьте и готовьте при закрытой крышке около 20 минут.
Дайте рису настояться пару минут и подавайте к столу.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.