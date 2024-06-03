Как приготовить рисовую пиццу: советы фуд-блогера

Такая пицца идеально подойдет тем, кто не хочет употреблять муку или не может есть глютен.

На странице Julia | recetas consejos вышло новое видео с интересным и простым рецептом безглютеновой пиццы, которая по вкусу не уступает привычной нам мучной.

Ингредиенты Вареный рис 400 г Яйца 3 шт. Вода 50 мл Твердый сыр 50 г Соль Черный перец Куриная грудка 1 шт. Лук зеленый лук Томатное пюре Сыр моцарелла 150 г

Приготовление:

В блендер всыпьте предварительно отваренный рис, добавьте яйца, воду и твёрдый сыр;

Перебейте все до однородной массы;

Выложите массу на форму, предварительно смазанную маслом;

Поставьте в духовку на 200 °C, на 20 мин;

Нарежьте куриную грудку и поджарьте на сковороде с луком;

Добавьте к курице томатное пюре и протушите всё 5 мин;

Из духовки достаньте запеченное рисовое основание, сверху высыпьте курицу в томате и посыпьте тертой моцареллой;

Поставьте в духовку, пока не расплавится сыр;

Сверху можете посыпать зеленым луком.

Советы:

Количество яиц зависит от размера, попробуйте сначала 3 шт. и при необходимости добавьте еще одно.

Такую пиццу приготовить быстро и легко, а томатная курочка оставит незабываемый вкус и вам захочется приготовить ее еще не один раз.

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