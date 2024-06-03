Как приготовить рисовую пиццу: советы фуд-блогера

Такая пицца идеально подойдет тем, кто не хочет употреблять муку или не может есть глютен.
На странице Julia | recetas consejos вышло новое видео с интересным и простым рецептом безглютеновой пиццы, которая по вкусу не уступает привычной нам мучной.
Ингредиенты
- Вареный рис
- 400 г
- Яйца
- 3 шт.
- Вода
- 50 мл
- Твердый сыр
- 50 г
- Соль
- Черный перец
- Куриная грудка
- 1 шт.
- Лук
- зеленый лук
- Томатное пюре
- Сыр моцарелла
- 150 г
Приготовление:
- В блендер всыпьте предварительно отваренный рис, добавьте яйца, воду и твёрдый сыр;
- Перебейте все до однородной массы;
- Выложите массу на форму, предварительно смазанную маслом;
- Поставьте в духовку на 200 °C, на 20 мин;
- Нарежьте куриную грудку и поджарьте на сковороде с луком;
- Добавьте к курице томатное пюре и протушите всё 5 мин;
- Из духовки достаньте запеченное рисовое основание, сверху высыпьте курицу в томате и посыпьте тертой моцареллой;
- Поставьте в духовку, пока не расплавится сыр;
- Сверху можете посыпать зеленым луком.
Советы:
Количество яиц зависит от размера, попробуйте сначала 3 шт. и при необходимости добавьте еще одно.
Такую пиццу приготовить быстро и легко, а томатная курочка оставит незабываемый вкус и вам захочется приготовить ее еще не один раз.
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