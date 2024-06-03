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Как приготовить рисовую пиццу: советы фуд-блогера

Как приготовить рисовую пиццу: советы фуд-блогера

Как приготовить рисовую пиццу. / Фото: Credits

Такая пицца идеально подойдет тем, кто не хочет употреблять муку или не может есть глютен.

На странице Julia | recetas consejos вышло новое видео с интересным и простым рецептом безглютеновой пиццы, которая по вкусу не уступает привычной нам мучной.

Ингредиенты

Вареный рис
400 г
Яйца
3 шт.
Вода
50 мл
Твердый сыр
50 г
Соль
Черный перец
Куриная грудка
1 шт.
Лук
зеленый лук
Томатное пюре
Сыр моцарелла
150 г

Приготовление:

  • В блендер всыпьте предварительно отваренный рис, добавьте яйца, воду и твёрдый сыр;
  • Перебейте все до однородной массы;
  • Выложите массу на форму, предварительно смазанную маслом;
  • Поставьте в духовку на 200 °C, на 20 мин;
  • Нарежьте куриную грудку и поджарьте на сковороде с луком;
  • Добавьте к курице томатное пюре и протушите всё 5 мин;
  • Из духовки достаньте запеченное рисовое основание, сверху высыпьте курицу в томате и посыпьте тертой моцареллой;
  • Поставьте в духовку, пока не расплавится сыр;
  • Сверху можете посыпать зеленым луком.

Советы:

Количество яиц зависит от размера, попробуйте сначала 3 шт. и при необходимости добавьте еще одно.

Такую пиццу приготовить быстро и легко, а томатная курочка оставит незабываемый вкус и вам захочется приготовить ее еще не один раз.

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