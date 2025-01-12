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Как приготовить рогалики на свином жире

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
395 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
240
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить рогалики на свином жире

Рогалики на свином жире / Фото: Credits

Для вкусных, бюджетных рогаликов, которые просто тают во рту, вместо сливочного или растительного масла обязательно используйте свиной жир. Такая выпечка получается нежной и рассыпчатой. 

Для начинки используйте сгущенное молоко, джем, любое варенье, повидло, но чтобы оно было густое.

Ингредиенты

мука пшеничная
500 г
свиной жир
200 г
вода
150 мл
уксус столовый 9%
3 ст. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
сгущенное молоко вареное
сахарная пудра
  1. Просеянную муку соедините с солью, ванильным сахаром, добавьте холодный свиной жир и перетрите массу руками в крошку. В холодную воду влейте уксус, перемешайте и добавьте в муку. Замесите тесто до однородной массы. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на три часа.
  2. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, разрежьте на четыре части. Каждую часть раскатайте в круг и нарежьте на равные треугольники. На каждый треугольник, выложите сгущенное молоко, сформируйте рогалики и отправьте их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 15-20 минут. Готовые, теплые рогалики посыпьте сахаром или сахарной пудрой.

Советы:

  • Тесто в холодильнике можно оставить на ночь.

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