Как приготовить рогалики на свином жире

Для вкусных, бюджетных рогаликов, которые просто тают во рту, вместо сливочного или растительного масла обязательно используйте свиной жир. Такая выпечка получается нежной и рассыпчатой.
Для начинки используйте сгущенное молоко, джем, любое варенье, повидло, но чтобы оно было густое.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 500 г
- свиной жир
- 200 г
- вода
- 150 мл
- уксус столовый 9%
- 3 ст. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- сгущенное молоко вареное
- сахарная пудра
- Просеянную муку соедините с солью, ванильным сахаром, добавьте холодный свиной жир и перетрите массу руками в крошку. В холодную воду влейте уксус, перемешайте и добавьте в муку. Замесите тесто до однородной массы. Заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на три часа.
- Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто, разрежьте на четыре части. Каждую часть раскатайте в круг и нарежьте на равные треугольники. На каждый треугольник, выложите сгущенное молоко, сформируйте рогалики и отправьте их на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 15-20 минут. Готовые, теплые рогалики посыпьте сахаром или сахарной пудрой.
Советы:
- Тесто в холодильнике можно оставить на ночь.
Читайте также:
- Слоеные пирожки с курицей и картофелем: рецепт для готового теста
- Соленые пирожки из слоеного теста: простой рецепт турецкой выпечки
- Как приготовить жареные картофельные пирожки с сыром