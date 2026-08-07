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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
2626
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить рубленые котлеты с сыром

Чтобы быстро и вкусно накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте сочные, рубленые котлеты с сыром.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
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Чтобы быстро и вкусно накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте сочные, рубленые котлеты с сыром.

Чтобы быстро и вкусно накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте сочные, рубленые котлеты с сыром. / © Credits

Подайте с любым гарниром, овощным салатом или соусом.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
сыр твердый
100 г
сметана
3 ст. л.
крахмал
3 ст. л.
чеснок
3 зубчика
лук зеленый
2 шт.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на маленькие кусочки.

  2. Сыр твердый натрите на среднюю терку.

  3. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  4. Лук зеленый промойте и мелко нарежьте.

  5. В миске соедините куриное филе, сыр твердый, сметану, чеснок, крахмал, лук зеленый, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.

  6. Отправьте массу в холодильник на 30 минут.

  7. На разогретой сковороде с растительным маслом, выложите и сформируйте котлеты с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне 5-7 минут с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Крахмал используйте любой.

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