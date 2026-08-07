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Как приготовить рубленые котлеты с сыром
Чтобы быстро и вкусно накормить семью вкусным обедом или ужином, приготовьте сочные, рубленые котлеты с сыром.
Подайте с любым гарниром, овощным салатом или соусом.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- сыр твердый
- 100 г
- сметана
- 3 ст. л.
- крахмал
- 3 ст. л.
- чеснок
- 3 зубчика
- лук зеленый
- 2 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на маленькие кусочки.
Сыр твердый натрите на среднюю терку.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Лук зеленый промойте и мелко нарежьте.
В миске соедините куриное филе, сыр твердый, сметану, чеснок, крахмал, лук зеленый, перец черный молотый, соль и хорошо перемешайте.
Отправьте массу в холодильник на 30 минут.
На разогретой сковороде с растительным маслом, выложите и сформируйте котлеты с помощью столовой ложки. Жарьте на среднем огне 5-7 минут с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Крахмал используйте любой.