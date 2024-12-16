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Как приготовить рубленые куриные котлеты с болгарским перцем и сыром

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
137 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
161
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить рубленые куриные котлеты с болгарским перцем и сыром

Рубленые куриные котлеты / Фото: Credits

Нежные рубленые котлеты из куриного филе с болгарским перцем получаются сочными и красивыми. Перец добавит котлетам приятный вкус и насыщенный аромат. 

Вам понадобятся куриное филе, перец болгарский, сыр, зелень, яйца, сметана и крупа манная. Все нарежьте, перемешайте и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты

куриное филе
500 г
сыр твердый
100 г
болгарский перец красный
1 шт.
яйцо куриное
1 шт.
сметана
80 г
крупа манная
40 г
перец черный молотый
соль
растительное масло
зеленый лук, укроп
  1. Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики.
  2. Болгарский перец очистите от перегородок и семян и также нарежьте на мелкие кубики.
  3. Сыр твердый натрите на среднюю терку.
  4. Зелень промойте под проточной водой, обсушите и с помощью ножа, мелко измельчите.
  5. В миске соедините куриное филе, болгарский перец, сыр, зелень, яйцо, сметану, крупу манную, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут.
  6. На разогретую сковороду с растительным маслом, столовой ложкой выкладывайте котлеты, накройте крышкой и обжарьте на среднем огне, с двух сторон 5-7 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Сметану можно использовать любой жирности.
  • Болгарский перец используйте красного цвета.

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