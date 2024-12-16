Как приготовить рубленые куриные котлеты с болгарским перцем и сыром

Нежные рубленые котлеты из куриного филе с болгарским перцем получаются сочными и красивыми. Перец добавит котлетам приятный вкус и насыщенный аромат.
Вам понадобятся куриное филе, перец болгарский, сыр, зелень, яйца, сметана и крупа манная. Все нарежьте, перемешайте и обжарьте на сковороде.
Ингредиенты
- куриное филе
- 500 г
- сыр твердый
- 100 г
- болгарский перец красный
- 1 шт.
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сметана
- 80 г
- крупа манная
- 40 г
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло
- зеленый лук, укроп
- Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики.
- Болгарский перец очистите от перегородок и семян и также нарежьте на мелкие кубики.
- Сыр твердый натрите на среднюю терку.
- Зелень промойте под проточной водой, обсушите и с помощью ножа, мелко измельчите.
- В миске соедините куриное филе, болгарский перец, сыр, зелень, яйцо, сметану, крупу манную, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут.
- На разогретую сковороду с растительным маслом, столовой ложкой выкладывайте котлеты, накройте крышкой и обжарьте на среднем огне, с двух сторон 5-7 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Сметану можно использовать любой жирности.
- Болгарский перец используйте красного цвета.
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