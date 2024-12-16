Как приготовить рубленые куриные котлеты с болгарским перцем и сыром

Нежные рубленые котлеты из куриного филе с болгарским перцем получаются сочными и красивыми. Перец добавит котлетам приятный вкус и насыщенный аромат.

Вам понадобятся куриное филе, перец болгарский, сыр, зелень, яйца, сметана и крупа манная. Все нарежьте, перемешайте и обжарьте на сковороде.

Ингредиенты куриное филе 500 г сыр твердый 100 г болгарский перец красный 1 шт. яйцо куриное 1 шт. сметана 80 г крупа манная 40 г перец черный молотый соль растительное масло зеленый лук, укроп

Куриное филе промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на мелкие кубики. Болгарский перец очистите от перегородок и семян и также нарежьте на мелкие кубики. Сыр твердый натрите на среднюю терку. Зелень промойте под проточной водой, обсушите и с помощью ножа, мелко измельчите. В миске соедините куриное филе, болгарский перец, сыр, зелень, яйцо, сметану, крупу манную, перец черный молотый и соль. Хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут. На разогретую сковороду с растительным маслом, столовой ложкой выкладывайте котлеты, накройте крышкой и обжарьте на среднем огне, с двух сторон 5-7 минут до золотистой корочки.

Советы:

Сметану можно использовать любой жирности.

Болгарский перец используйте красного цвета.

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