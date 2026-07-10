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Как приготовить Рулетики из кабачков с фаршем в духовке
Чтобы приготовить вкусные, сытные рулетики с фаршем, обязательно используйте молодые, ровные кабачки, без крупных семян.
Эти мясные, аппетитные рулетики, запеченные в духовке с томатным соусом, сметаной и сыром станут полноценным обедом или ужином для всей вашей семьи.
Ингредиенты
- кабачок
- 2 шт.
- фарш куриный
- 400 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 1 зубчик
- сметана
- 2 ст. л.
- томатный соус
- 3 ст. л.
- вода
- 100 мл
- твердый сыр
- 100 г
- перец черный молотый
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- соль
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- петрушка свежая
- 5 веточек
Кабачки помойте, отрежьте хвостики, нарежьте на тонкие слайсы и обжарьте слегка, на сковороде с небольшим количеством растительного масла по 1-2 минуты с каждой стороны.
Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кусочками, чеснок выдавите через пресс.
Сыр натрите на крупную терку.
Зелень петрушки промойте и мелко нарежьте.
В миску выложите фарш, лук, чеснок, зелень, перец черный молотый, посолите, перемешайте и отбейте.
Для соуса: смешайте сметану, томатный соус, воду, перец черный молотый и соль.
На край каждого слайса кабачка, выложите немного фарша и сверните в рулетик.
Плотно уложите в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте твердым сыром.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут.
Советы:
Фарш используйте любой.