Как приготовить Рулетики из кабачков с фаршем в духовке

Вы можете быть в хорошей физической форме, но всё равно споткнуться на ступеньках или потерять равновесие на ровном месте. Дело здесь не только в мышцах, но и в мозге. Координация — это навык, который можно тренировать так же, как силу или выносливость, и всего 15 минут несколько раз в неделю способны всё изменить.