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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
130
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить Рулетики из кабачков с фаршем в духовке

Чтобы приготовить вкусные, сытные рулетики с фаршем, обязательно используйте молодые, ровные кабачки, без крупных семян.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Комментарии
Рулетики из кабачков с фаршем в духовке

Рулетики из кабачков с фаршем в духовке / © Credits

Эти мясные, аппетитные рулетики, запеченные в духовке с томатным соусом, сметаной и сыром станут полноценным обедом или ужином для всей вашей семьи.

Ингредиенты

кабачок
2 шт.
фарш куриный
400 г
лук репчатый
1 шт.
чеснок
1 зубчик
сметана
2 ст. л.
томатный соус
3 ст. л.
вода
100 мл
твердый сыр
100 г
перец черный молотый
соль
петрушка свежая
5 веточек

  1. Кабачки помойте, отрежьте хвостики, нарежьте на тонкие слайсы и обжарьте слегка, на сковороде с небольшим количеством растительного масла по 1-2 минуты с каждой стороны.

  2. Лук, чеснок очистите. Лук нарежьте мелкими кусочками, чеснок выдавите через пресс.

  3. Сыр натрите на крупную терку.

  4. Зелень петрушки промойте и мелко нарежьте.

  5. В миску выложите фарш, лук, чеснок, зелень, перец черный молотый, посолите, перемешайте и отбейте.

  6. Для соуса: смешайте сметану, томатный соус, воду, перец черный молотый и соль.

  7. На край каждого слайса кабачка, выложите немного фарша и сверните в рулетик.

  8. Плотно уложите в форму для запекания, залейте соусом и посыпьте твердым сыром.

  9. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-40 минут.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
130
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