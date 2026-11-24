картопляники с грибным соусом instagram.com_mil_alexx / © Instagram

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Если после ужина в холодильнике остался вареный картофель, не спешите его выбрасывать или просто разогревать. Автор кулинарной страницы mil_alexx предлагает превратить его в нежные картофельные зразы с грибным соусом. Рецепт не требует сложных ингредиентов, готовится примерно за 30–40 минут и прекрасно подходит для домашнего меню.

Ингредиенты

Картофель — 600–700 г

Мука — 4 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Соль

Перец

Моцарелла — по желанию

Масло

Для грибного соуса

Шампиньоны — 300 г

Лук — 90 г

Сливки — 200 г

Соль

Перец

Растительное масло — 30–40 г

Приготовление

Если вы используете свежесваренный картофель, сначала дайте ему немного остыть. Затем разомните его, добавьте яйцо, муку, соль и перец. Хорошо перемешайте до однородной массы. Сформируйте небольшие лепешки, по желанию положите внутрь кусочек моцареллы и тщательно зажмите края, придайте изделиям форму пирожков. Обжаривайте картопляники на разогретой сковороде с маслом на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны, до аппетитной золотистой корочки. Готовые картопляники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Теперь пора приготовить соус, мелко нарезанный лук обжарьте примерно 4 мин, добавьте нарезанные шампиньоны, посолите и поперчите. Готовьте ещё около 6 мин, после чего влейте сливки. Тушите и периодически помешивайте, пока соус не загустеет. Подавайте горячие картопляники вместе со сливочным грибным соусом.

Всего несколько продуктов и вчерашний картофель превращается в полноценное домашнее блюдо, а с хрустящей корочкой, нежной начинкой и ароматным грибным соусом эти картопляники легко станут любимым блюдом семейного меню.

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