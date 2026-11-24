- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 533
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить румяные картопляники из вчерашнего пюре с нежным грибным соусом
Хрустящие золотистые картопляники, тягучая моцарелла внутри и сливочный грибной соус — отличная идея для сытного завтрака или обеда.
Если после ужина в холодильнике остался вареный картофель, не спешите его выбрасывать или просто разогревать. Автор кулинарной страницы mil_alexx предлагает превратить его в нежные картофельные зразы с грибным соусом. Рецепт не требует сложных ингредиентов, готовится примерно за 30–40 минут и прекрасно подходит для домашнего меню.
Ингредиенты
Картофель — 600–700 г
Мука — 4 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Соль
Перец
Моцарелла — по желанию
Масло
Для грибного соуса
Шампиньоны — 300 г
Лук — 90 г
Сливки — 200 г
Соль
Перец
Растительное масло — 30–40 г
Приготовление
Если вы используете свежесваренный картофель, сначала дайте ему немного остыть.
Затем разомните его, добавьте яйцо, муку, соль и перец.
Хорошо перемешайте до однородной массы.
Сформируйте небольшие лепешки, по желанию положите внутрь кусочек моцареллы и тщательно зажмите края, придайте изделиям форму пирожков.
Обжаривайте картопляники на разогретой сковороде с маслом на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны, до аппетитной золотистой корочки.
Готовые картопляники выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
Теперь пора приготовить соус, мелко нарезанный лук обжарьте примерно 4 мин, добавьте нарезанные шампиньоны, посолите и поперчите.
Готовьте ещё около 6 мин, после чего влейте сливки.
Тушите и периодически помешивайте, пока соус не загустеет.
Подавайте горячие картопляники вместе со сливочным грибным соусом.
Всего несколько продуктов и вчерашний картофель превращается в полноценное домашнее блюдо, а с хрустящей корочкой, нежной начинкой и ароматным грибным соусом эти картопляники легко станут любимым блюдом семейного меню.