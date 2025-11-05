ТСН в социальных сетях

Категория
Рецепты
122
1 мин

Как приготовить рыбный суп из скумбрии

Скумбрию можно не только запечь или засолить, но и приготовить очень вкусный, наваристый суп.

Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
35 ккал
рыРыбный суп из скумбрии

Рыбный суп из скумбрии / © Credits

Это быстрый способ приготовления блюда на обед из скумбрии с картофелем, рисом и овощами.

Ингредиенты

скумбрия свежемороженая
1 шт. (крупная)
картофель
4 шт.
рис
3 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
морковь
1 шт.
вода
2 литра
лавровый лист
1 шт.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, укроп)

  1. У скумбрии удалите внутренности, плавники, хвост, голову, промойте под холодной водой и разрежьте на две части.

  2. Картофель, лук, морковь очистите. Картофель нарежьте на средние кубики, лук, на мелкие кубики, морковь нарежьте соломкой.

  3. Зелень промойте и измельчите.

  4. Воду доведите до кипения, опустите рыбу и варите 15 минут, затем выньте ее и отделите мякоть от косточек, бульон процедите.

  5. В рыбный бульон выложите рис, морковь, лук и варите пять минут, добавьте картофель, перемешайте и варите 10 минут, затем рыбу, лавровый лист, перец черный молотый, соль и варите еще пять минут. Добавьте зелень и снимите с огня.

Советы:

  • Рис по желанию можно заменить пшенной крупой.

