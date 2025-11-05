Как приготовить рыбный суп из скумбрии

Королевский реверанс — традиционный жест уважения старшим членам королевской семьи. Его делают только женщины, скрещивая ноги «узлом» и немного приседая, и склоняя голову при встрече с членом королевской семьи. Это формальный знак почтения и вежливости, который не является строго обязательным, но во многих европейских монархиях его до сих пор придерживаются.