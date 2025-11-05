- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Как приготовить рыбный суп из скумбрии
Скумбрию можно не только запечь или засолить, но и приготовить очень вкусный, наваристый суп.
Это быстрый способ приготовления блюда на обед из скумбрии с картофелем, рисом и овощами.
Ингредиенты
- скумбрия свежемороженая
- 1 шт. (крупная)
- картофель
- 4 шт.
- рис
- 3 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- вода
- 2 литра
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- зелень (петрушка, укроп)
-
У скумбрии удалите внутренности, плавники, хвост, голову, промойте под холодной водой и разрежьте на две части.
Картофель, лук, морковь очистите. Картофель нарежьте на средние кубики, лук, на мелкие кубики, морковь нарежьте соломкой.
Зелень промойте и измельчите.
Воду доведите до кипения, опустите рыбу и варите 15 минут, затем выньте ее и отделите мякоть от косточек, бульон процедите.
В рыбный бульон выложите рис, морковь, лук и варите пять минут, добавьте картофель, перемешайте и варите 10 минут, затем рыбу, лавровый лист, перец черный молотый, соль и варите еще пять минут. Добавьте зелень и снимите с огня.
Советы:
Рис по желанию можно заменить пшенной крупой.