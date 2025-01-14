Как приготовить рыбу и картофель без масла: оригинальный рецепт Fish`n`chips от Саввы Либкина

Fish and Chips – это настоящий гастрономический символ, который знают во всем мире. Но как насчет того, чтобы приготовить эту классику по рецепту известного ресторатора.

Украинский ресторатор Савва Либкин показал свою версию, поражающую простотой и элегантностью. Его подход к Fish and Chips – это гармония вкуса без капли масла для приготовления.

Ингредиенты

Мелкий картофель (количество по вашему вкусу)

Жирная свежая рыба

Ингредиенты для соуса

Петрушка 50 г

Оливковое масло 50 г

Чеснок 1 зубчик

Красный чили 10 г

Соль

Приготовление

Начните с подготовки картофеля. Отварите его в течение 20 минут в слегка подсоленной воде до состояния, когда она станет мягкой, но держит форму. После этого разрежьте каждую картофелину пополам и выложите на противень срезом вверх. Накрывать картофель пергаментом не нужно – это обеспечит аппетитную хрустящую корочку во время запекания. Важный момент: картошку лучше присаливать уже в готовом виде, непосредственно перед подачей. Тщательно очистите рыбу: извлеките внутренности и снимите кожу. Затем заверните рыбу в пергаментную бумагу, чтобы она оставалась сочной и нежной. Не добавляйте соль или перец в рыбу – Савва Либкин предлагает наслаждаться ее естественным вкусом. Выложите картофель и завернутую в пергамент рыбу на один противень. Запекайте оба компонента в предварительно разогретой до 200°C духовке в течение примерно 20 минут. Во время приготовления картофель приобретет аппетитный золотистый цвет, а рыба останется сочной и ароматной.

Соус от Саввы Либкина

Этот соус придает блюду особый шарм.

Промойте и высушите зелень петрушки. Выложите ее в чашу блендера. Добавить зубчик чеснока и добавить чили. Перец придаст соусу легкой пикантности, но не сделает его слишком острым. Посолите и влейте оливковое масло. Взбивайте ингредиенты в блендере до однородной консистенции, пока соус не приобретет ярко-зеленый цвет и нежную текстуру.

Подача

Савва Либкин рекомендует подавать Fish and Chips прямо на пергаменте. Просто переложите все с противня на тарелку, как это делают в традиционных британских пабах. Такой способ подачи придает блюду подлинность и создает атмосферу домашнего уюта.

Не забудьте о соусе, полейте им рыбу и картофель непосредственно перед тем, как подавать блюдо на стол.

♬ оригинальный звук — libkinsavva @libkinsavva Моя версия блюда Fish and chips Только рыба и картофель. И никакого масла для приготовления. Для начала отвариваю мелкий картофель минут 20. Затем разрезаю каждый клубень на половинки и кладу на противень. Рыбу, в данном случае морской язык, но можно любую свежую жирную рыбу. Следует вынуть внутренности и снять шкуру, затем завернуть в пергаментный лист. Запекать вместе около 20 минут. Картофель не накрывать пергаментом. Картошку лучше присолить в готовом виде. К рыбе не добавляем соль и перец. Мой любимый соус для этого блюда готовится из оливкового масла, петрушки, чеснока и чили. Зелень петрушки промыть и высушить от воды. Положить в блендер. Добавить зубчик чеснока и ломтик красного чили. Присолить и влить оливковое масло. Перебить блендером до однородной смеси зеленого соуса. На 50 г зеленоватой петрушки-50 г оливкового масла. Один зубчик чеснока и 10 г перца чили без косточек. Подавать лучшее блюдо прямо на пергаменте, переложив из листа в тарелку. Как это преподносят в Британии. #компот @Kompot #фишендчипс

Этот вариант Fish and Chips – идеальное сочетание простоты и изысканности. Благодаря использованию натуральных ингредиентов и минимальному количеству жира, блюдо получается легким, полезным и очень вкусным.

Попытайтесь этот рецепт и вы убедитесь, что гастрономические эксперименты могут быть простыми, но неизменно увлекательными.

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