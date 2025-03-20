Как приготовить салат с печенью и грибами

У салатов с печенью есть особый вкус и насыщенная текстурой, а в сочетании с грибами и нежной заправкой они становятся настоящим кулинарным шедевром.

Это блюдо не только вкусное, но и очень полезное – печень богата железом и витаминами, грибы добавляют легкости, а огурцы освежают общую композицию. На странице tastystories.feed рассказали о рецепте аппетитного салата с печенью и грибами, который удивит вас своим гармоничным вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты Печень 200 г Большие соленые или маринованные огурцы 2 шт. Шампиньоны 250 г Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Сливочное масло 1 ст. л Соль Перец Греческий йогурт или майонез 2 ст. л Французская горчица 1 ч. л

Приготовление

Печень нарезать на средние кусочки, лук измельчить, морковь натереть на терке, а шампиньоны нарезать слайсами. На сковороде разогреть сливочное масло, обжарить морковь с луком до мягкости, добавить грибы и жарить до золотистого цвета. На другой сковороде разогреть сливочное масло. Жарить печень на большом огне с каждой стороны по 2 мин до образования румяной корочки. Затем накрыть крышкой и оставить до момента уборки салата. Для более легкого варианта можно отварить печень. Обжаренные овощи смешайте с нарезанными огурцами и печенью. Добавить йогурт или майонез, французскую горчицу, соль и перец. Всё хорошо перемешать. Выложить салат на тарелку и украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом. Подавать можно как теплым, так и охлажденным.

Советы:

Жарьте на большом огне. Это помогает сохранить нежность печени внутри и придать ей аппетитную корочку.

Заправка. Использование йогурта делает блюдо более легким, а майонез – более насыщенным, выбирайте на свой вкус.

Можно добавить отварное яйцо для сытности.

Вместо шампиньонов можно использовать белые грибы или вешенки.

Любители пикантных блюд могут добавить немного чеснока или красного перца.

Этот салат станет отличным выбором как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Он сочетает в себе нежность печени, аромат грибов и пикантность огурцов, создает настоящую симфонию вкуса.

Приятного аппетита!

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