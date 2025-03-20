Как приготовить салат с печенью и грибами

У салатов с печенью есть особый вкус и насыщенная текстурой, а в сочетании с грибами и нежной заправкой они становятся настоящим кулинарным шедевром.
Это блюдо не только вкусное, но и очень полезное – печень богата железом и витаминами, грибы добавляют легкости, а огурцы освежают общую композицию. На странице tastystories.feed рассказали о рецепте аппетитного салата с печенью и грибами, который удивит вас своим гармоничным вкусом и простотой приготовления.
Ингредиенты
- Печень
- 200 г
- Большие соленые или маринованные огурцы
- 2 шт.
- Шампиньоны
- 250 г
- Морковь
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Сливочное масло
- 1 ст. л
- Соль
- Перец
- Греческий йогурт или майонез
- 2 ст. л
- Французская горчица
- 1 ч. л
Приготовление
- Печень нарезать на средние кусочки, лук измельчить, морковь натереть на терке, а шампиньоны нарезать слайсами.
- На сковороде разогреть сливочное масло, обжарить морковь с луком до мягкости, добавить грибы и жарить до золотистого цвета.
- На другой сковороде разогреть сливочное масло. Жарить печень на большом огне с каждой стороны по 2 мин до образования румяной корочки. Затем накрыть крышкой и оставить до момента уборки салата. Для более легкого варианта можно отварить печень.
- Обжаренные овощи смешайте с нарезанными огурцами и печенью.
- Добавить йогурт или майонез, французскую горчицу, соль и перец. Всё хорошо перемешать.
- Выложить салат на тарелку и украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом. Подавать можно как теплым, так и охлажденным.
Советы:
- Жарьте на большом огне. Это помогает сохранить нежность печени внутри и придать ей аппетитную корочку.
- Заправка. Использование йогурта делает блюдо более легким, а майонез – более насыщенным, выбирайте на свой вкус.
- Можно добавить отварное яйцо для сытности.
- Вместо шампиньонов можно использовать белые грибы или вешенки.
- Любители пикантных блюд могут добавить немного чеснока или красного перца.
Этот салат станет отличным выбором как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Он сочетает в себе нежность печени, аромат грибов и пикантность огурцов, создает настоящую симфонию вкуса.
Приятного аппетита!
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