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Как приготовить салат с печенью и грибами

Как приготовить салат с печенью и грибами

Салат с печенью и грибами / Фото: Credits

У салатов с печенью есть особый вкус и насыщенная текстурой, а в сочетании с грибами и нежной заправкой они становятся настоящим кулинарным шедевром.

Это блюдо не только вкусное, но и очень полезное – печень богата железом и витаминами, грибы добавляют легкости, а огурцы освежают общую композицию. На странице tastystories.feed рассказали о рецепте аппетитного салата с печенью и грибами, который удивит вас своим гармоничным вкусом и простотой приготовления.

Ингредиенты

Печень
200 г
Большие соленые или маринованные огурцы
2 шт.
Шампиньоны
250 г
Морковь
1 шт.
Лук
1 шт.
Сливочное масло
1 ст. л
Соль
Перец
Греческий йогурт или майонез
2 ст. л
Французская горчица
1 ч. л

Приготовление

  1. Печень нарезать на средние кусочки, лук измельчить, морковь натереть на терке, а шампиньоны нарезать слайсами.
  2. На сковороде разогреть сливочное масло, обжарить морковь с луком до мягкости, добавить грибы и жарить до золотистого цвета.
  3. На другой сковороде разогреть сливочное масло. Жарить печень на большом огне с каждой стороны по 2 мин до образования румяной корочки. Затем накрыть крышкой и оставить до момента уборки салата. Для более легкого варианта можно отварить печень.
  4. Обжаренные овощи смешайте с нарезанными огурцами и печенью.
  5. Добавить йогурт или майонез, французскую горчицу, соль и перец. Всё хорошо перемешать.
  6. Выложить салат на тарелку и украсить свежей зеленью – петрушкой или укропом. Подавать можно как теплым, так и охлажденным.

Советы:

  • Жарьте на большом огне. Это помогает сохранить нежность печени внутри и придать ей аппетитную корочку.
  • Заправка. Использование йогурта делает блюдо более легким, а майонез – более насыщенным, выбирайте на свой вкус.
  • Можно добавить отварное яйцо для сытности.
  • Вместо шампиньонов можно использовать белые грибы или вешенки.
  • Любители пикантных блюд могут добавить немного чеснока или красного перца.

Этот салат станет отличным выбором как для обыденного обеда, так и для праздничного стола. Он сочетает в себе нежность печени, аромат грибов и пикантность огурцов, создает настоящую симфонию вкуса.

Приятного аппетита!

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