Как приготовить самаркандскую халву — рецепт восточного лакомства
Самаркандская халва — это нежная, ароматная сладость, которую легко приготовить дома, даже если вы не профессиональный кондитер.
Самаркандская халва отличается от привычных конфет или шоколадных десертов. Она мягкая, немного рассыпчатая и имеет насыщенный молочный вкус с приятной сладостью. Кроме того, она дает отличный энергетический заряд. Приготовить этот десерт можно всего за 10 мин, а остальное время халва проведет в холодильнике, чтобы остыть и застыть, как все сделать правильно рассказали на странице mil_alexx_pp
Ингредиенты
- сахар
- 300 г
- вода
- 150 мл
- сухое молоко
- 160-170 г
- масло
-
Приготовление
В кастрюлю всыпаем сахар, добавляем воду и ставим на средний огонь.
Варим 8-10 мин и периодически помешиваем.
Проверяем готовность: капните ложку сиропа в холодную воду, если он собирается в мягкий шарик, сироп готов. Снимаем с огня.
Используйте мягкое масло комнатной температуры, вылейте на него горячий сироп и быстро размешайте до однородности.
В три захода всыпаем сухое молоко и быстро вымешиваем. Главное — делать это пока масса еще теплая, чтобы она не застыла преждевременно.
Переложите массу в форму, утрамбуйте и разровняйте.
Оставьте в холодильнике на несколько часов до полного застывания.
Советы
Мягкое масло делает текстуру нежной, а сухое молоко — обеспечивает легкую рассыпчатость.
Если хотите экспериментировать, добавьте немного ванили, корицы или мелко измельченных орехов.
Самаркандская халва — это не просто десерт, а настоящее кулинарное приключение, которое легко повторить дома. Всего 10 мин на плите, немного терпения для застывания и на вашем столе появится ароматное лакомство, которое напоминает о теплых рынках Средней Азии.