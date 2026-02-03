Самаркандская халква tiktok.com_@mil_alexx_pp

Самаркандская халва отличается от привычных конфет или шоколадных десертов. Она мягкая, немного рассыпчатая и имеет насыщенный молочный вкус с приятной сладостью. Кроме того, она дает отличный энергетический заряд. Приготовить этот десерт можно всего за 10 мин, а остальное время халва проведет в холодильнике, чтобы остыть и застыть, как все сделать правильно рассказали на странице mil_alexx_pp

Ингредиенты сахар 300 г вода 150 мл сухое молоко 160-170 г масло

Приготовление

В кастрюлю всыпаем сахар, добавляем воду и ставим на средний огонь. Варим 8-10 мин и периодически помешиваем. Проверяем готовность: капните ложку сиропа в холодную воду, если он собирается в мягкий шарик, сироп готов. Снимаем с огня. Используйте мягкое масло комнатной температуры, вылейте на него горячий сироп и быстро размешайте до однородности. В три захода всыпаем сухое молоко и быстро вымешиваем. Главное — делать это пока масса еще теплая, чтобы она не застыла преждевременно. Переложите массу в форму, утрамбуйте и разровняйте. Оставьте в холодильнике на несколько часов до полного застывания.

Советы

Мягкое масло делает текстуру нежной, а сухое молоко — обеспечивает легкую рассыпчатость.

Если хотите экспериментировать, добавьте немного ванили, корицы или мелко измельченных орехов.

Самаркандская халва — это не просто десерт, а настоящее кулинарное приключение, которое легко повторить дома. Всего 10 мин на плите, немного терпения для застывания и на вашем столе появится ароматное лакомство, которое напоминает о теплых рынках Средней Азии.