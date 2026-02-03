ТСН в социальных сетях

Как приготовить самаркандскую халву — рецепт восточного лакомства

Самаркандская халва — это нежная, ароматная сладость, которую легко приготовить дома, даже если вы не профессиональный кондитер.

Станислава Бондаренко
Самаркандская халква tiktok.com_@mil_alexx_pp

Самаркандская халва отличается от привычных конфет или шоколадных десертов. Она мягкая, немного рассыпчатая и имеет насыщенный молочный вкус с приятной сладостью. Кроме того, она дает отличный энергетический заряд. Приготовить этот десерт можно всего за 10 мин, а остальное время халва проведет в холодильнике, чтобы остыть и застыть, как все сделать правильно рассказали на странице mil_alexx_pp

Ингредиенты

сахар
300 г
вода
150 мл
сухое молоко
160-170 г
масло

Приготовление

  1. В кастрюлю всыпаем сахар, добавляем воду и ставим на средний огонь.

  2. Варим 8-10 мин и периодически помешиваем.

  3. Проверяем готовность: капните ложку сиропа в холодную воду, если он собирается в мягкий шарик, сироп готов. Снимаем с огня.

  4. Используйте мягкое масло комнатной температуры, вылейте на него горячий сироп и быстро размешайте до однородности.

  5. В три захода всыпаем сухое молоко и быстро вымешиваем. Главное — делать это пока масса еще теплая, чтобы она не застыла преждевременно.

  6. Переложите массу в форму, утрамбуйте и разровняйте.

  7. Оставьте в холодильнике на несколько часов до полного застывания.

Советы

  • Мягкое масло делает текстуру нежной, а сухое молоко — обеспечивает легкую рассыпчатость.

  • Если хотите экспериментировать, добавьте немного ванили, корицы или мелко измельченных орехов.

Самаркандская халва — это не просто десерт, а настоящее кулинарное приключение, которое легко повторить дома. Всего 10 мин на плите, немного терпения для застывания и на вашем столе появится ароматное лакомство, которое напоминает о теплых рынках Средней Азии.

