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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
147
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить шашлык из курицы в маринаде из йогурта и кетчупа

Особенность приготовления шашлыка в том, что маринуется он в натуральном йогурте и кетчупе, благодаря этому маринаду, мясо получается нежным, сочным, а специи придают пикантность и аромат.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Шашлык из курицы в маринаде из йогурта и кетчупа

Шашлык из курицы в маринаде из йогурта и кетчупа / © Credits

Шашлык на мангале готовится очень быстро, главное не передержите его на огне.

Ингредиенты

куриное филе
1 кг
натуральный йогурт (без добавок)
250 г
кетчуп
2 ст. л.
соевый соус
2 ст. л.
лук репчатый
1 шт.
паприка сладкая
1 ч. л.
масло оливковое
2 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте порционными кусочками.

  2. Лук очистите и нарежьте полукольцами.

  3. В миске смешайте натуральный йогурт, кетчуп, соевый соус, масло оливковое, паприку, перец черный молотый, соль и лук.

  4. Залейте этим маринадом куриное филе и хорошо перемешайте, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

  5. За полчаса до приготовления достаньте его из холодильника, затем аккуратно наденьте шашлык на шампуры и обжарьте на мангале до золотистой корочки.

Советы:

  • Куриное мясо используйте любое.

  • Готовность шашлыка, проверьте, надрезая его ножом, если выступил прозрачный сок, то мясо готово.

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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