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Как приготовить шашлык из курицы в маринаде из йогурта и кетчупа
Особенность приготовления шашлыка в том, что маринуется он в натуральном йогурте и кетчупе, благодаря этому маринаду, мясо получается нежным, сочным, а специи придают пикантность и аромат.
Шашлык на мангале готовится очень быстро, главное не передержите его на огне.
Ингредиенты
- куриное филе
- 1 кг
- натуральный йогурт (без добавок)
- 250 г
- кетчуп
- 2 ст. л.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- лук репчатый
- 1 шт.
- паприка сладкая
- 1 ч. л.
- масло оливковое
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте порционными кусочками.
Лук очистите и нарежьте полукольцами.
В миске смешайте натуральный йогурт, кетчуп, соевый соус, масло оливковое, паприку, перец черный молотый, соль и лук.
Залейте этим маринадом куриное филе и хорошо перемешайте, накройте пленкой и отправьте в холодильник на 2-3 часа.
За полчаса до приготовления достаньте его из холодильника, затем аккуратно наденьте шашлык на шампуры и обжарьте на мангале до золотистой корочки.
Советы:
Куриное мясо используйте любое.
Готовность шашлыка, проверьте, надрезая его ножом, если выступил прозрачный сок, то мясо готово.