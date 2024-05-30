Как приготовить шоколадно-яблочный мусс: вкусный рецепт от нутрициолога

Полезный рецепт десерта из двух ингредиентов, без муки, выпечки и сахара.

Интересным рецептом на своей странице посвященной здоровому питанию поделилась нутрициолог Dott.ssa Elena Spedicato. Для этого мусса, который будет похож на настоящий из кондитерского крема, вам понадобятся всего два ингредиента и вы получите его правильную консистенцию.

Ингредиенты Яблоки 7 шт Черный шоколад 320 г

Приготовление:

Порезать яблоки и отварить 10-15 минут;

Слейте воду и смешайте вместе с растопленным на водяной бане шоколадом;

Вылейте в форму и оставьте в холодильнике на 3,5 часа.

Советы:

По желанию можно добавить пару столовых ложек сахара или другого подсластителя.

Здоровое питание может быть разнообразным и вкусным, а этот мусс тому подтверждение.

Читайте также: