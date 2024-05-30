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Как приготовить шоколадно-яблочный мусс: вкусный рецепт от нутрициолога

Как приготовить шоколадно-яблочный мусс: вкусный рецепт от нутрициолога

Как приготовить шоколадно-яблочный мусс / Фото: Credits

Полезный рецепт десерта из двух ингредиентов, без муки, выпечки и сахара.

Интересным рецептом на своей странице посвященной здоровому питанию поделилась нутрициолог Dott.ssa Elena Spedicato. Для этого мусса, который будет похож на настоящий из кондитерского крема, вам понадобятся всего два ингредиента и вы получите его правильную консистенцию.

Ингредиенты

Яблоки
7 шт
Черный шоколад
320 г

Приготовление:

  • Порезать яблоки и отварить 10-15 минут;
  • Слейте воду и смешайте вместе с растопленным на водяной бане шоколадом;
  • Вылейте в форму и оставьте в холодильнике на 3,5 часа.

Советы:

По желанию можно добавить пару столовых ложек сахара или другого подсластителя.

Здоровое питание может быть разнообразным и вкусным, а этот мусс тому подтверждение.

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