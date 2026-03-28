Рецепты
93
2 мин

Как приготовить шоколадные яйца с нежным муссом к Пасхе

Пасха не за горами, поэтому самое время планировать праздничные десерты. Этот точно удивит семью и гостей, а процесс приготовления увлечет даже тех, кто не считает себя шеф-поваром.

Станислава Бондаренко
шоколадные яйца с муссом instagram.com/yummy.lera

Шоколадные яйца — классика пасхального стола, но у домашней версии особую магию, ведь вы контролируете ингредиенты, делаете все свежим и добавляете немного творчества. Основой этого десерта является легкий шоколадный мусс, который сочетает шоколад, крем-сыр и взбитые сливки. Сверху — хрустящая глазурь с измельченными орешками, которая придает текстурного контраста.

По словам Valeriia Veligura, на приготовление одной порции нужно немного терпения, но результат того стоит — шоколадные яйца с нежным муссом и аппетитной глазурью, которыми можно украсить праздничный стол или подарить близким.

Ингредиенты

Для мусса

  • желатин 10 г

  • вода 60 мл

  • шоколад 100 г

  • молоко 60 мл

  • крем-сыр 100 г

  • сливки 175 мл

  • сахарная пудра 20 г

Для глазури

  • шоколад 200 г

  • масло 40 мл

  • жареный арахис 40 г

Приготовление

  1. Готовим желатин: заливаем холодной водой на 15 мин, после чего растапливаем на плите или в микроволновке.

  2. Шоколадная основа: заливаем растопленный желатин в шоколад, добавляем горячее молоко и тщательно перемешиваем.

  3. Добавляем крем-сыр комнатной температуры и взбиваем до однородности.

  4. Оставляем остывать.

  5. Взбитые сливки: холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой до легкого загустения.

  6. Добавляем к шоколадной смеси и осторожно перемешиваем.

  7. Формы: смазываем салфеткой с маслом, автор использовала крышечки от Kinder Joy.

  8. Наполняем муссом и замораживаем 1-2 часа.

  9. Остатки мусса можно подогреть и продолжить готовить.

  10. Формирование яиц: половинки «склеиваем» остатками мусса и снова замораживаем на 15 мин.

  11. Глазурь: шоколад растапливаем с маслом, добавляем измельченные орешки.

  12. Замороженные яйца погружаем в глазурь несколько раз для равномерного покрытия.

  13. Кладем на пергамент и убираем в холодильник на 1-2 часа.

Шоколадные яйца — это сочетание нежного мусса, шоколадной сладости и орехового хруста. Они идеальны для праздничного стола, подарков или даже для маленького кулинарного эксперимента с детьми.

Главное — следовать пошаговой инструкции, дать муссу достаточно времени для остывания, а глазури — застыть. Так ваши домашние шоколадные яйца будут не только красивыми, но и невероятно вкусными.

Смакуйте, творите и наслаждайтесь пасхальной магией у себя на кухне.

