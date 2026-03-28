Как приготовить шоколадные яйца с нежным муссом к Пасхе

шоколадные яйца с муссом

Шоколадные яйца — классика пасхального стола, но у домашней версии особую магию, ведь вы контролируете ингредиенты, делаете все свежим и добавляете немного творчества. Основой этого десерта является легкий шоколадный мусс, который сочетает шоколад, крем-сыр и взбитые сливки. Сверху — хрустящая глазурь с измельченными орешками, которая придает текстурного контраста.

По словам Valeriia Veligura, на приготовление одной порции нужно немного терпения, но результат того стоит — шоколадные яйца с нежным муссом и аппетитной глазурью, которыми можно украсить праздничный стол или подарить близким.

шоколадные яйца с муссом instagram.com/yummy.lera / © Instagram

Ингредиенты

Для мусса

желатин 10 г

вода 60 мл

шоколад 100 г

молоко 60 мл

крем-сыр 100 г

сливки 175 мл

сахарная пудра 20 г

Для глазури

шоколад 200 г

масло 40 мл

жареный арахис 40 г

Приготовление

Готовим желатин: заливаем холодной водой на 15 мин, после чего растапливаем на плите или в микроволновке. Шоколадная основа: заливаем растопленный желатин в шоколад, добавляем горячее молоко и тщательно перемешиваем. Добавляем крем-сыр комнатной температуры и взбиваем до однородности. Оставляем остывать. Взбитые сливки: холодные сливки взбиваем с сахарной пудрой до легкого загустения. Добавляем к шоколадной смеси и осторожно перемешиваем. Формы: смазываем салфеткой с маслом, автор использовала крышечки от Kinder Joy. Наполняем муссом и замораживаем 1-2 часа. Остатки мусса можно подогреть и продолжить готовить. Формирование яиц: половинки «склеиваем» остатками мусса и снова замораживаем на 15 мин. Глазурь: шоколад растапливаем с маслом, добавляем измельченные орешки. Замороженные яйца погружаем в глазурь несколько раз для равномерного покрытия. Кладем на пергамент и убираем в холодильник на 1-2 часа.

Шоколадные яйца — это сочетание нежного мусса, шоколадной сладости и орехового хруста. Они идеальны для праздничного стола, подарков или даже для маленького кулинарного эксперимента с детьми.

Главное — следовать пошаговой инструкции, дать муссу достаточно времени для остывания, а глазури — застыть. Так ваши домашние шоколадные яйца будут не только красивыми, но и невероятно вкусными.

Смакуйте, творите и наслаждайтесь пасхальной магией у себя на кухне.