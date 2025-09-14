ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
9
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить шоколадный яблочный пирог

Если вы любите десерты с яблоками, то этот рецепт пирога для вас.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
237 ккал
Шоколадный яблочный пирог

Шоколадный яблочный пирог / © Credits

Процесс приготовления займет минимум времени, а результат вас очень порадует. Пирог получается пышным, ароматным, с насыщенным шоколадным вкусом и нежной яблочной начинкой.

Ингредиенты

яблоки
4 шт.
мука пшеничная
150 г
яйца куриные
4 шт.
сахар
150 г
какао — порошок
2 ст. л.
корица
½ ч. л.
сахарная пудра

  1. Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте их пластинами.

  2. Муку просейте с какао и перемешайте.

  3. Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную, светлую массу. Добавьте частями муку с какао и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх.

  4. Дно формы выстелите пергаментной бумагой. Вылейте тесто, сверху распределите по кругу яблоки, начиная от бортиков и стараясь их немного утопить в тесте, посыпьте корицей.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Готовый пирог достаньте из духовки. Дайте остыть 10-15 минут, затем аккуратно извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.

  • Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

Дата публикации
Количество просмотров
9
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie