- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 9
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить шоколадный яблочный пирог
Если вы любите десерты с яблоками, то этот рецепт пирога для вас.
Процесс приготовления займет минимум времени, а результат вас очень порадует. Пирог получается пышным, ароматным, с насыщенным шоколадным вкусом и нежной яблочной начинкой.
Ингредиенты
- яблоки
- 4 шт.
- мука пшеничная
- 150 г
- яйца куриные
- 4 шт.
- сахар
- 150 г
- какао — порошок
- 2 ст. л.
- корица
- ½ ч. л.
- сахарная пудра
-
Яблоки очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте их пластинами.
Муку просейте с какао и перемешайте.
Взбейте миксером яйца с сахаром в пышную, светлую массу. Добавьте частями муку с какао и аккуратно перемешайте лопаткой снизу вверх.
Дно формы выстелите пергаментной бумагой. Вылейте тесто, сверху распределите по кругу яблоки, начиная от бортиков и стараясь их немного утопить в тесте, посыпьте корицей.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40 минут. Готовый пирог достаньте из духовки. Дайте остыть 10-15 минут, затем аккуратно извлеките из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.
Готовность пирога проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.