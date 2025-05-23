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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
52
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить штрудель из слоеного теста с курицей грибами и сыром

Классический штрудель обычно готовится с фруктовой начинкой, но используйте вариант готового теста для штруделя с несладкой начинкой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
238 ккал
Штрудель из слоеного теста с курицей грибами и сыром

Штрудель из слоеного теста с курицей грибами и сыром / © Credits

В состав входят куриное мясо, ароматные грибы и хрустящее слоеное тесто. Подайте со свежими овощами, зеленью или с любым соусом.

Ингредиенты

тесто слоеное бездрожжевое
500 г
куриное филе
400 г
шампиньоны
200 г
сыр твердый
100 г
сметана
60 г
яичный желток
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
растительное масло
кунжут

  1. Тесто разморозьте в холодильнике.

  2. Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на небольшие кубики.

  3. Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.

  4. Грибы промойте и нарежьте на средние пластины.

  5. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до мягкости, добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.

  6. В миску выложите куриное филе, грибы, сыр, перемешайте, добавьте сметану, перец черный молотый, посолите и еще раз перемешайте.

  7. Желток взбейте с чайной ложкой воды.

  8. Тесто тонко раскатайте и выложите на противень, застеленный пергаментом.

  9. На тесто ровным слоем выложите начинку, не доходя до края, сверните в рулет и защипните края.

  10. Сверху на рулете сделайте аккуратно небольшие надрезы.

  11. Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.

  12. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут.

Советы:

  • Готовность штруделя проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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Дата публикации
Количество просмотров
52
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