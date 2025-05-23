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Как приготовить штрудель из слоеного теста с курицей грибами и сыром
Классический штрудель обычно готовится с фруктовой начинкой, но используйте вариант готового теста для штруделя с несладкой начинкой.
В состав входят куриное мясо, ароматные грибы и хрустящее слоеное тесто. Подайте со свежими овощами, зеленью или с любым соусом.
Ингредиенты
- тесто слоеное бездрожжевое
- 500 г
- куриное филе
- 400 г
- шампиньоны
- 200 г
- сыр твердый
- 100 г
- сметана
- 60 г
- яичный желток
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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- кунжут
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Тесто разморозьте в холодильнике.
Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут с момента закипания. Остудите и нарежьте на небольшие кубики.
Лук и чеснок очистите и мелко нарежьте.
Грибы промойте и нарежьте на средние пластины.
На сковороде с растительным маслом обжарьте лук и чеснок до мягкости, добавьте грибы и жарьте до золотистого цвета.
В миску выложите куриное филе, грибы, сыр, перемешайте, добавьте сметану, перец черный молотый, посолите и еще раз перемешайте.
Желток взбейте с чайной ложкой воды.
Тесто тонко раскатайте и выложите на противень, застеленный пергаментом.
На тесто ровным слоем выложите начинку, не доходя до края, сверните в рулет и защипните края.
Сверху на рулете сделайте аккуратно небольшие надрезы.
Смажьте желтком и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30-35 минут.
Советы:
Готовность штруделя проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.