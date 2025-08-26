ТСН в социальных сетях

Рецепты
17
2 мин

Как приготовить сироп из бузины: интересный рецепт

Бузина — настоящий клад для тех, кто ценит натуральные средства оздоровления. Весной она дарит нежные ароматные цветы, из которых готовят напитки, а осенью — темно-фиолетовые ягоды, которые содержат мощные антиоксиданты.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
1 час. 15 мин.
145 ккал
Бузиновый сироп

Бузиновый сироп / © Credits

Из ягод бузины варят сироп, который издавна используют для поддержания иммунитета, борьбы с респираторными заболеваниями и даже для ускорения выздоровления после гриппа. Сироп из бузины — это не только вкусный напиток, но и натуральное средство, которое можно добавлять в чай, десерты или употреблять самостоятельно небольшими порциями, а как его приготовить рассказал садовод Jamie Walton.

Важно: ягоды бузины обязательно нужно термически обработать. В сыром виде они содержат токсины, которые могут вызвать тошноту и расстройства желудка. После варки эти вещества разрушаются и сироп становится безопасным.

Ингредиенты

Спелые ягоды бузины
4 стакана (1 кг)
Измельченный свежий имбирь
¼ стакана
Молотая корица
2 ст. л.
Очищенная вода
4 стакана (1 л)
Натуральный мед
1 стакан (250 г)

Приготовление

  1. Ягоды хорошо промойте и очистите от веточек.

  2. В большую кастрюлю сложите бузину, имбирь и корицу, залейте водой.

  3. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и томите 45-60 мин, пока жидкость не уменьшится примерно наполовину.

  4. Процедите отвар через марлю или сито, тщательно отжав ягоды.

  5. Оставьте жидкость остыть до 40°C, а затем добавьте мед. Перемешайте до полного растворения.

  6. Готовый сироп перелейте в стеклянную банку или бутылку и храните в холодильнике до 2-3 месяцев.

Как употреблять бузиновый сироп

  • Взрослым: по 1 ст. л ежедневно для профилактики или 3-4 раза в день во время простуды.

  • Детям (после 2 лет): по 1 ч. л в день.

  • В качестве дополнения можно смешивать с чаем, добавлять в йогурты или каши.

Внимание: детям до 1 года сироп с медом не дают!

Предостережение

  • Используйте только черную или синюю бузину. Красная бузина — ядовита.

  • Никогда не ешьте ягоды сырыми.

  • Если вы не уверены в растении, лучше не рисковать. Бузину можно спутать с борщевиком или болиголовом, которые являются опасными.

Приготовленный собственноручно сироп из бузины — это не только вкусное дополнение к напиткам и блюдам, но и натуральная поддержка здоровья в холодное время года. Немного времени и внимания и в вашем холодильнике будет домашняя «аптечка» от природы.

