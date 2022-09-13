Как приготовить сконы: рецепт любимых булочек Елизаветы II от королевского повара

Королева очень любила послеобеденный чай. К пятичасовому чаю ей подавали ее любимые булочки-сконы с джемом и сливками.
Традиционные английские булочки к чаю называются сконы. Их принято разламывать или разрезать пополам и есть с маслом, сливками и джемом. Королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, который много лет проработал на кухне Елизаветы II, поделился рецептом ее любимой выпечки.
Ингредиенты на 16 булочек:
мука - 450 г
сливочное масло - 1 пачка (113 г)
сахарный песок - половина чашки плюс 1 ст. л.
разрыхлитель - 4 ч. л.
яйцо - 1 шт.
молоко - около стакана (¾ - 1 ¼)
изюма - 1 стакан (при приготовлении фруктовых булочек)
1 яичный желток для смазывания
Приготовление
Нагрейте духовку до 180 градусов. В большую миску добавьте муку, разрыхлитель и сахар.
Добавьте и втирайте масло, пока оно не станет напоминать мелкие хлебные крошки. Сделайте углубление в центре и добавьте взбитое яйцо и примерно ¾ стакана молока. Металлической ложкой перемешайте смесь, стараясь не слишком сильно перемешать ее, иначе тесто станет тугим. Если смесь суховата, постепенно добавляйте оставшееся молоко.
Слегка посыпьте стол мукой и раскатайте тесто толщиной около 2,5 см. Затем нарежьте, используя круглую форму для печенья. Поместите на противень на расстоянии около 2,5 см друг от друга и смажьте верхушки взбитым желтком.
Выпекайте около 15-20 минут.
Читайте также: