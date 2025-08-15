ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
42
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить скумбрию на гриле: рецепт для отдыха на природе

Скумбрия на гриле — это не только вкусно, но и полезно. Эта рыба богата Омега-3 жирными кислотами, белком и витаминами группы B, а ее нежное мясо идеально сочетается с ароматами зелени и лимона. Такое блюдо станет настоящей изюминкой пикника, загородного отдыха или ужина на террасе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
195 ккал
Как приготовить скумбрию на гриле

Как приготовить скумбрию на гриле / © Credits

Скумбрия имеет плотную структуру мяса, благодаря чему не разваливается во время жарки на открытом огне. Она быстро готовится, сохраняет сочность и прекрасно впитывает маринад. А главное — в отличие от многих видов рыбы, скумбрия не требует большого количества специй, чтобы раскрыть свой естественный вкус, об этом рассказал фудблогер Александр Огородник.

Ингредиенты

Скумбрия (без головы)
4 тушки
Свежая петрушка
1 пучок
Укроп
Зеленый лук
Чеснок
3-4 зубчика
Сок половины лимона
Оливковое масло
30 мл
Соль
Перец

Приготовление маринада

  1. В чашу блендера выложите петрушку, укроп, зеленый лук и чеснок.

  2. Добавьте сок лимона, растительное масло, соль и перец.

  3. Перебейте все до соусообразной консистенции.

Маринование и жарка

  1. Разрежьте рыбу вдоль брюшка и слегка надрежьте филе с двух сторон, чтобы маринад лучше проник внутрь.

  2. Обмажьте каждую тушку подготовленным соусом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час в холодильнике.

  3. Разогрейте гриль, выкладывайте рыбу и жарьте по 5-7 мин с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка.

Подача

Подавайте скумбрию с маринованным красным луком, свежими овощами и зеленью. Идеальным дополнением станет легкий соус из йогурта, укропа и лимонного сока.

Если нет возможности готовить на углях, можно воспользоваться гриль сковородкой на плите или электрогрилем.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie