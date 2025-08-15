Как приготовить скумбрию на гриле: рецепт для отдыха на природе

Как приготовить скумбрию на гриле / © Credits

Реклама

Скумбрия имеет плотную структуру мяса, благодаря чему не разваливается во время жарки на открытом огне. Она быстро готовится, сохраняет сочность и прекрасно впитывает маринад. А главное — в отличие от многих видов рыбы, скумбрия не требует большого количества специй, чтобы раскрыть свой естественный вкус, об этом рассказал фудблогер Александр Огородник.

Ингредиенты Скумбрия (без головы) 4 тушки Свежая петрушка 1 пучок Укроп Зеленый лук Чеснок 3-4 зубчика Сок половины лимона Оливковое масло 30 мл Соль Перец

Приготовление маринада

В чашу блендера выложите петрушку, укроп, зеленый лук и чеснок. Добавьте сок лимона, растительное масло, соль и перец. Перебейте все до соусообразной консистенции.

Маринование и жарка

Разрежьте рыбу вдоль брюшка и слегка надрежьте филе с двух сторон, чтобы маринад лучше проник внутрь. Обмажьте каждую тушку подготовленным соусом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час в холодильнике. Разогрейте гриль, выкладывайте рыбу и жарьте по 5-7 мин с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка.

Подача

Подавайте скумбрию с маринованным красным луком, свежими овощами и зеленью. Идеальным дополнением станет легкий соус из йогурта, укропа и лимонного сока.

Если нет возможности готовить на углях, можно воспользоваться гриль сковородкой на плите или электрогрилем.