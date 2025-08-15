- Дата публикации
Как приготовить скумбрию на гриле: рецепт для отдыха на природе
Скумбрия на гриле — это не только вкусно, но и полезно. Эта рыба богата Омега-3 жирными кислотами, белком и витаминами группы B, а ее нежное мясо идеально сочетается с ароматами зелени и лимона. Такое блюдо станет настоящей изюминкой пикника, загородного отдыха или ужина на террасе.
Скумбрия имеет плотную структуру мяса, благодаря чему не разваливается во время жарки на открытом огне. Она быстро готовится, сохраняет сочность и прекрасно впитывает маринад. А главное — в отличие от многих видов рыбы, скумбрия не требует большого количества специй, чтобы раскрыть свой естественный вкус, об этом рассказал фудблогер Александр Огородник.
Ингредиенты
- Скумбрия (без головы)
- 4 тушки
- Свежая петрушка
- 1 пучок
- Укроп
-
- Зеленый лук
-
- Чеснок
- 3-4 зубчика
- Сок половины лимона
-
- Оливковое масло
- 30 мл
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление маринада
В чашу блендера выложите петрушку, укроп, зеленый лук и чеснок.
Добавьте сок лимона, растительное масло, соль и перец.
Перебейте все до соусообразной консистенции.
Маринование и жарка
Разрежьте рыбу вдоль брюшка и слегка надрежьте филе с двух сторон, чтобы маринад лучше проник внутрь.
Обмажьте каждую тушку подготовленным соусом, накройте пищевой пленкой и оставьте на 1 час в холодильнике.
Разогрейте гриль, выкладывайте рыбу и жарьте по 5-7 мин с каждой стороны, пока не образуется золотистая корочка.
Подача
Подавайте скумбрию с маринованным красным луком, свежими овощами и зеленью. Идеальным дополнением станет легкий соус из йогурта, укропа и лимонного сока.
Если нет возможности готовить на углях, можно воспользоваться гриль сковородкой на плите или электрогрилем.