Рецепты
114
1 мин

Как приготовить слоеные лепешки на сковороде

Для приготовления лепешек, понадобится всего лишь вода и мука. Они получаются вкусными, слоеными и хрустящими.

Екатерина Труш
50 минут
320 ккал
Слоеные лепешки на сковороде

Слоеные лепешки на сковороде / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо, с вареньем, или вместо хлеба к завтраку.

Ингредиенты

мука пшеничная
300 г
вода
200 мл
сахар
1 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
масло растительное
для смазки теста
крахмал кукурузный
для посыпки теста

  1. В миску просейте муку, всыпьте сахар, соль, перемешайте, влейте теплую воду и еще раз перемешайте. Тесто хорошо вымесите руками, чтобы оно стало эластичным и не липло к рукам.

  2. Разделите на пять кусочков, скатайте каждый в шар, смажьте растительным маслом, накройте пленкой и оставьте на 15-20 минут.

  3. Рабочую поверхность обильно смажьте растительным маслом, раскатайте скалкой или растяните руками шарик теста так, чтобы он стал очень тонким.

  4. Сверху смажьте растительным маслом и слегка присыпьте крахмалом, подверните нижний и верхний край теста к середине и снова смажьте маслом и присыпьте крахмалом, затем снова нижний край соедините с верхним, смажьте маслом, присыпьте крахмалом.

  5. Тесто скатайте в длинную трубочку, сформируйте улитку и накройте пищевой пленкой, так проделайте с оставшимися шарами теста.

  6. Улитку из теста растяните до желаемого размера.

  7. Сковороду разогрейте, смажьте слегка растительным маслом и жарьте лепешки на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Крахмал используйте любой.

  • Лепешки можно жарить на сухой сковороде, без растительного масла.

  • Если на тесте при раскатывании образуются дырочки, то это ничего страшного.

