Как приготовить слоеные лепешки на сковороде
Для приготовления лепешек, понадобится всего лишь вода и мука. Они получаются вкусными, слоеными и хрустящими.
Подайте как самостоятельное блюдо, с вареньем, или вместо хлеба к завтраку.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 300 г
- вода
- 200 мл
- сахар
- 1 ч. л.
- соль
- 0,5 ч. л.
- масло растительное
- для смазки теста
- крахмал кукурузный
- для посыпки теста
В миску просейте муку, всыпьте сахар, соль, перемешайте, влейте теплую воду и еще раз перемешайте. Тесто хорошо вымесите руками, чтобы оно стало эластичным и не липло к рукам.
Разделите на пять кусочков, скатайте каждый в шар, смажьте растительным маслом, накройте пленкой и оставьте на 15-20 минут.
Рабочую поверхность обильно смажьте растительным маслом, раскатайте скалкой или растяните руками шарик теста так, чтобы он стал очень тонким.
Сверху смажьте растительным маслом и слегка присыпьте крахмалом, подверните нижний и верхний край теста к середине и снова смажьте маслом и присыпьте крахмалом, затем снова нижний край соедините с верхним, смажьте маслом, присыпьте крахмалом.
Тесто скатайте в длинную трубочку, сформируйте улитку и накройте пищевой пленкой, так проделайте с оставшимися шарами теста.
Улитку из теста растяните до желаемого размера.
Сковороду разогрейте, смажьте слегка растительным маслом и жарьте лепешки на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Крахмал используйте любой.
Лепешки можно жарить на сухой сковороде, без растительного масла.
Если на тесте при раскатывании образуются дырочки, то это ничего страшного.