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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить сметанно-чесночный соус

Ароматный, пикантный, в меру острый, сметанно-чесночный соус — это отличное дополнение к мясу, рыбе и овощам.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
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Сметанно – чесночный соус

Сметанно-чесночный соус / © Credits

Блюдо готовится просто и быстро, на основе сметаны с добавлением сыра, соуса, чеснока и зелени.

Ингредиенты

сметана 15-20%
5 ст. л.
сыр плавленый
40 г
соус соевый
1 ст. л.
чеснок
2-3 зубчика
укроп
20 г
перец черный молотый
соль

  1. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  2. Укроп промойте, измельчите.

  3. Плавленый сыр натрите на мелкую терку.

  4. В емкость выложите сметану, плавленый сыр, влейте соевый соус, добавьте чеснок, укроп, перец черный молотый, посолите и тщательно перемешайте.

Советы:

  • Чтобы легко натереть плавленый сыр, отправьте его на 10-20 минут в морозильную камеру.

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