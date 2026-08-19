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Как приготовить сметанно-чесночный соус
Ароматный, пикантный, в меру острый, сметанно-чесночный соус — это отличное дополнение к мясу, рыбе и овощам.
Блюдо готовится просто и быстро, на основе сметаны с добавлением сыра, соуса, чеснока и зелени.
Ингредиенты
- сметана 15-20%
- 5 ст. л.
- сыр плавленый
- 40 г
- соус соевый
- 1 ст. л.
- чеснок
- 2-3 зубчика
- укроп
- 20 г
- перец черный молотый
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- соль
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Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
Укроп промойте, измельчите.
Плавленый сыр натрите на мелкую терку.
В емкость выложите сметану, плавленый сыр, влейте соевый соус, добавьте чеснок, укроп, перец черный молотый, посолите и тщательно перемешайте.
Советы:
Чтобы легко натереть плавленый сыр, отправьте его на 10-20 минут в морозильную камеру.
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