Как приготовить сметанно-чесночный соус

Замена руководителя аппарата премьер-министра Армении стала значительно большим, чем внутренним кадровым делом. Уволенный Араик Арутюнян годами поддерживал интенсивные контакты с Парижем, а источники в спецслужбах утверждают, что он передавал французской разведке информацию из окружения Пашиняна. Его место заняла бывшая посол Армении в США Лилит Макунц. Это происходит именно тогда, когда Вашингтон продвигает TRIPP, Франция остается вне проекта, ЕС поддерживает Ереван в противостоянии российским торговым ограничениям, а сама Армения не прекращает сотрудничество с Москвой.