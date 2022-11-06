Как приготовить сочную курицу с овощами в кастрюле

Если у вас электрическая духовка, запечнная курица может стать недоступной роскошью. Но мы знаем рецепт, благодаря которому курица будет нежной и вкусной, не хуже, чем из духовки.

Курица, приготовленная в кастрюле, получается удивительно нежной. Рецепт не требует долгих приготовлений и большого количества ингредиентов.

Ингредиенты

курица среднего размера

оливковое масло - 1,5 ст. л.

лук - 2 шт. ъ

луковицы фенхеля - 2 шт

морковь - 3 шт.

чеснок - 1 шт

тимьян - 4 веточки

картофель - 500 г

сухое белое винао - 175 мл

куриный бульон - 250 мл

сок половины лимона

соль, перец по вкусу

Подготовка

Лук разрежьте пополам и нарежьте небольшими дольками.

Луковицу фенхеля нарежьте ломтиками, удалив сердцевину и оставив листья.

Нарежьте кружочками морковь.

Головку чеснока разрежьте пополам.

Разрежьте пополам крупные картофелины.

Приготовление

Нагрейте масло в большой кастрюле и обжарьте курицу в течение 2 минут с каждой стороны, всего обжаривание должно длиться 10 минут. Отложите курицу в сторону, посолите ее.

В кастрюле останется немного жира, переместите его на сковородку если его не достаточно, добавьте масло и обжарьте на нем лук, фенхель и морковь в течение 4-5 минут. Посолите.

Положите обжаренные овощи в кастрюлю, затем добавьте к ним чеснок, тимьян и картофель. В середине кастрюли освободите место и поместите туда курицу грудкой вверх.

Налейте вино и бульон и доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой и варите 1 час, иногда слегка перемешивая овощи. Выключите огонь и дайте курице отдохнуть под крышкой в течение 30 минут.

Выньте курицу и нарежьте. Разогрейте овощи, добавьте соль и лимонный сок по вкусу. Подавайте.

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