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Как приготовить сочную курицу с овощами в кастрюле

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
139
Время на прочтение
2 мин
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Как приготовить сочную курицу с овощами в кастрюле

Фото: Credits

Если у вас электрическая духовка, запечнная курица может стать недоступной роскошью. Но мы знаем рецепт, благодаря которому курица будет нежной и вкусной, не хуже, чем из духовки.

Курица, приготовленная в кастрюле, получается удивительно нежной. Рецепт не требует долгих приготовлений и большого количества ингредиентов. 

Ингредиенты

  • курица среднего размера
  • оливковое масло - 1,5 ст. л. 
  • лук - 2 шт.  ъ
  • луковицы фенхеля - 2 шт 
  • морковь - 3 шт.
  • чеснок - 1 шт
  • тимьян - 4 веточки
  • картофель - 500 г 
  • сухое белое винао - 175 мл
  • куриный бульон - 250 мл
  • сок половины лимона
  • соль, перец по вкусу

Подготовка

  • Лук разрежьте пополам и нарежьте небольшими дольками.
  • Луковицу фенхеля нарежьте ломтиками, удалив сердцевину и оставив листья. 
  • Нарежьте кружочками морковь. 
  • Головку чеснока разрежьте пополам. 
  • Разрежьте пополам крупные картофелины. 

Приготовление

Нагрейте масло в большой кастрюле и обжарьте курицу в течение 2 минут с каждой стороны, всего обжаривание должно длиться 10 минут. Отложите курицу в сторону, посолите ее.

В кастрюле останется немного жира, переместите его на сковородку если его не достаточно, добавьте масло и обжарьте на нем лук, фенхель и морковь в течение 4-5 минут. Посолите. 
Положите обжаренные овощи в кастрюлю, затем добавьте к ним  чеснок, тимьян и картофель. В середине кастрюли освободите место и поместите туда курицу грудкой вверх. 
Налейте вино и бульон и доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой и варите 1 час, иногда слегка перемешивая овощи. Выключите огонь и дайте курице отдохнуть под крышкой в течение 30 минут.

Выньте курицу и нарежьте. Разогрейте овощи, добавьте соль и лимонный сок по вкусу. Подавайте. 
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Дата публикации
Просмотры
139
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