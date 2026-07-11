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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Как приготовить сочные рыбные котлеты: рецепт ароматного блюда

Если хочется разнообразить домашнее меню, но не проводить полдня на кухне, стоит обратить внимание на этот рецепт.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
125 ккал
Комментарии
рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

Рыбные котлеты давно стали классикой домашней кухни, однако далеко не всегда они получаются сочными и нежными. Секрет удачного результата — правильно приготовленный фарш и несколько простых кулинарных хитростей.

Рецепт, о котором рассказала фудблогерша Алена Карпюк, как раз из таких. Минимальное количество продуктов, несколько простых шагов — и на столе появляется блюдо, которое одинаково хорошо подходит и на обед, и на ужин.

Ингредиенты

филе рыбы
550 г
лук
1 шт.
яйца
1 шт.
манная крупа
4 ст. л.
панировочные сухари
специи
соль
рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

Приготовление

  1. Сначала рыбное филе нужно измельчить в блендере до однородной консистенции.

  2. К полученному фаршу добавить яйцо, измельченный лук, манную крупу и специи.

  3. Всё хорошо перемешать, после чего оставить массу примерно на 15 минут. За это время манная крупа набухнет, а фарш станет более пластичным.

  4. Затем смочить руки водой, сформировать аккуратные котлетки и обвалять каждую в панировочных сухарях.

  5. Для жарки используйте сковороду с антипригарным покрытием. Котлеты нужно обжарить с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.

  6. В результате они получаются нежными, сочными и с хрустящей панировкой.

Иногда лучшие рецепты — это именно самые простые: всего несколько доступных ингредиентов, немного времени и никаких сложных кулинарных приёмов — и домашние рыбные котлеты уже готовы.

рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

Их можно подавать с картофельным пюре, овощным салатом, рисом или просто со свежей зеленью. Это тот случай, когда обычное домашнее блюдо легко становится любимым для всей семьи.

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Количество просмотров
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