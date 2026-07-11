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Как приготовить сочные рыбные котлеты: рецепт ароматного блюда
Если хочется разнообразить домашнее меню, но не проводить полдня на кухне, стоит обратить внимание на этот рецепт.
Рыбные котлеты давно стали классикой домашней кухни, однако далеко не всегда они получаются сочными и нежными. Секрет удачного результата — правильно приготовленный фарш и несколько простых кулинарных хитростей.
Рецепт, о котором рассказала фудблогерша Алена Карпюк, как раз из таких. Минимальное количество продуктов, несколько простых шагов — и на столе появляется блюдо, которое одинаково хорошо подходит и на обед, и на ужин.
Ингредиенты
- филе рыбы
- 550 г
- лук
- 1 шт.
- яйца
- 1 шт.
- манная крупа
- 4 ст. л.
- панировочные сухари
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- специи
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- соль
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Приготовление
Сначала рыбное филе нужно измельчить в блендере до однородной консистенции.
К полученному фаршу добавить яйцо, измельченный лук, манную крупу и специи.
Всё хорошо перемешать, после чего оставить массу примерно на 15 минут. За это время манная крупа набухнет, а фарш станет более пластичным.
Затем смочить руки водой, сформировать аккуратные котлетки и обвалять каждую в панировочных сухарях.
Для жарки используйте сковороду с антипригарным покрытием. Котлеты нужно обжарить с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки.
В результате они получаются нежными, сочными и с хрустящей панировкой.
Иногда лучшие рецепты — это именно самые простые: всего несколько доступных ингредиентов, немного времени и никаких сложных кулинарных приёмов — и домашние рыбные котлеты уже готовы.
Их можно подавать с картофельным пюре, овощным салатом, рисом или просто со свежей зеленью. Это тот случай, когда обычное домашнее блюдо легко становится любимым для всей семьи.