Как приготовить сочные рыбные котлеты: рецепт ароматного блюда

рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

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Рыбные котлеты давно стали классикой домашней кухни, однако далеко не всегда они получаются сочными и нежными. Секрет удачного результата — правильно приготовленный фарш и несколько простых кулинарных хитростей.

Рецепт, о котором рассказала фудблогерша Алена Карпюк, как раз из таких. Минимальное количество продуктов, несколько простых шагов — и на столе появляется блюдо, которое одинаково хорошо подходит и на обед, и на ужин.

Ингредиенты филе рыбы 550 г лук 1 шт. яйца 1 шт. манная крупа 4 ст. л. панировочные сухари специи соль

рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

Приготовление

Сначала рыбное филе нужно измельчить в блендере до однородной консистенции. К полученному фаршу добавить яйцо, измельченный лук, манную крупу и специи. Всё хорошо перемешать, после чего оставить массу примерно на 15 минут. За это время манная крупа набухнет, а фарш станет более пластичным. Затем смочить руки водой, сформировать аккуратные котлетки и обвалять каждую в панировочных сухарях. Для жарки используйте сковороду с антипригарным покрытием. Котлеты нужно обжарить с обеих сторон до появления аппетитной золотистой корочки. В результате они получаются нежными, сочными и с хрустящей панировкой.

Иногда лучшие рецепты — это именно самые простые: всего несколько доступных ингредиентов, немного времени и никаких сложных кулинарных приёмов — и домашние рыбные котлеты уже готовы.

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рыбные котлеты tiktok.comalionakarpiuk_2

Их можно подавать с картофельным пюре, овощным салатом, рисом или просто со свежей зеленью. Это тот случай, когда обычное домашнее блюдо легко становится любимым для всей семьи.

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