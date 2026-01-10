- Дата публикации
Категория
- Рецепты
Как приготовить сочный бургер с безглютеновой булочкой — оригинальный рецепт
Забудьте о покупных булках и готовых смесях, предлагаем вам рецепт настоящего домашнего бургера без глютена, который можно приготовить за 15 минут.
В мире, где здоровое питание становится не просто трендом, а образом жизни, найти рецепты, которые сочетают пользу и вкус, иногда настоящий вызов. Домашний бургер без глютена — это не просто альтернатива классическим фастфудам. Это ваш шанс позволить себе что-то вкусное, полезное и белковое, без потраченных часов на кухне.
Особенно актуален такой вариант для тех, кто следит за питанием, заботится о пищеварении или просто хочет разнообразить рацион, а о рецепте этого блюда рассказали на странице ameliezen.
Ингредиенты
Булка без глютена
сухое молоко 50 г
яйцо 1 шт
пищевая сода
Начинка
зернистый сыр
помидоры
хрустящий салат
мясо на ваш вкус: бефстроганов из говядины, курица или классический стейк
горчица
Приготовление
Булка без глютена
Смешайте все в небольшой миске до однородности.
Сформируйте маленький «рыхлый бугорок» на пергаменте.
Готовьте в аэрофритюрнице 8-10 мин или в духовке 10-15 мин при 180°C, пока верх не зарумянится
После выпекания дайте булке немного остыть, а затем разрежьте пополам.
Слои начинки выкладывайте аккуратно, чтобы каждый ингредиент чувствовался, но бургер не развалился.
Домашний бургер без глютена — это не об ограничении, а о наслаждении и внимании к себе. Он быстрый, белковый и вкусный, а главное — вы точно знаете, что потребляете. Идеально для обеда дома, перекуса после тренировки или даже для небольшой вечеринки.
Попробуйте приготовить его уже сегодня и ваше представление о «здоровом бургере» изменится навсегда.