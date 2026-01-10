ТСН в социальных сетях

Как приготовить сочный бургер с безглютеновой булочкой — оригинальный рецепт

Забудьте о покупных булках и готовых смесях, предлагаем вам рецепт настоящего домашнего бургера без глютена, который можно приготовить за 15 минут.

Как приготовить сочный бургер с безглютеновой булочкой

Как приготовить сочный бургер с безглютеновой булочкой / © Associated Press

В мире, где здоровое питание становится не просто трендом, а образом жизни, найти рецепты, которые сочетают пользу и вкус, иногда настоящий вызов. Домашний бургер без глютена — это не просто альтернатива классическим фастфудам. Это ваш шанс позволить себе что-то вкусное, полезное и белковое, без потраченных часов на кухне.

Особенно актуален такой вариант для тех, кто следит за питанием, заботится о пищеварении или просто хочет разнообразить рацион, а о рецепте этого блюда рассказали на странице ameliezen.

Ингредиенты

Булка без глютена

  • сухое молоко 50 г

  • яйцо 1 шт

  • пищевая сода

Начинка

  • зернистый сыр

  • помидоры

  • хрустящий салат

  • мясо на ваш вкус: бефстроганов из говядины, курица или классический стейк

  • горчица

Приготовление

Булка без глютена

  1. Смешайте все в небольшой миске до однородности.

  2. Сформируйте маленький «рыхлый бугорок» на пергаменте.

  3. Готовьте в аэрофритюрнице 8-10 мин или в духовке 10-15 мин при 180°C, пока верх не зарумянится

  4. После выпекания дайте булке немного остыть, а затем разрежьте пополам.

  5. Слои начинки выкладывайте аккуратно, чтобы каждый ингредиент чувствовался, но бургер не развалился.

Домашний бургер без глютена — это не об ограничении, а о наслаждении и внимании к себе. Он быстрый, белковый и вкусный, а главное — вы точно знаете, что потребляете. Идеально для обеда дома, перекуса после тренировки или даже для небольшой вечеринки.

Попробуйте приготовить его уже сегодня и ваше представление о «здоровом бургере» изменится навсегда.

