Как приготовить сочный бургер с безглютеновой булочкой

В мире, где здоровое питание становится не просто трендом, а образом жизни, найти рецепты, которые сочетают пользу и вкус, иногда настоящий вызов. Домашний бургер без глютена — это не просто альтернатива классическим фастфудам. Это ваш шанс позволить себе что-то вкусное, полезное и белковое, без потраченных часов на кухне.

Особенно актуален такой вариант для тех, кто следит за питанием, заботится о пищеварении или просто хочет разнообразить рацион, а о рецепте этого блюда рассказали на странице ameliezen.

Ингредиенты

Булка без глютена

сухое молоко 50 г

яйцо 1 шт

пищевая сода

Начинка

зернистый сыр

помидоры

хрустящий салат

мясо на ваш вкус: бефстроганов из говядины, курица или классический стейк

горчица

Приготовление

Булка без глютена

Смешайте все в небольшой миске до однородности. Сформируйте маленький «рыхлый бугорок» на пергаменте. Готовьте в аэрофритюрнице 8-10 мин или в духовке 10-15 мин при 180°C, пока верх не зарумянится После выпекания дайте булке немного остыть, а затем разрежьте пополам. Слои начинки выкладывайте аккуратно, чтобы каждый ингредиент чувствовался, но бургер не развалился.

Домашний бургер без глютена — это не об ограничении, а о наслаждении и внимании к себе. Он быстрый, белковый и вкусный, а главное — вы точно знаете, что потребляете. Идеально для обеда дома, перекуса после тренировки или даже для небольшой вечеринки.

Попробуйте приготовить его уже сегодня и ваше представление о «здоровом бургере» изменится навсегда.