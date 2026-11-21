закрытый бургер instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

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Если вы любите бургеры, но хотелось бы попробовать что-то более интересное, чем привычная булочка с начинкой, тогда обратите внимание на необычный вариант — закрытые бургеры. Внутри скрывается всё, за что мы так любим это блюдо: мясо, сыр, пикантный соус и хрустящие маринованные огурчики. Благодаря запеканию тесто становится румяным и хрустящим снаружи, а начинка остаётся сочной. К тому же её можно менять по своему вкусу, об этом рассказали на странице БУДЕ СМАЧНО РАЗОМ.

Ингредиенты

Для теста

мука — 500 г

теплое молоко — 200 мл

прессованные дрожжи — 20 г

сахар — 2 ст. л.

соль — ½ ч. л

яйца — 1 шт.

растительное масло — 2 ст. л

Для начинки

говяжий фарш — 300 г

куриный фарш — 200 г

сыр чеддер

маринованные огурцы

карамелизованный лук

кетчуп

французская горчица

соль

перец

Для смазки

яйцо — 1 шт.

кунжут

закрытый бургер instagram.com_bude_smachno_razom / © Instagram

Приготовление

Сначала приготовьте тесто: в тёплом молоке растворите дрожжи, добавьте сахар, яйцо и растительное масло. Постепенно всыпайте муку с солью и вымешивайте примерно 5 минут, тесто должно стать эластичным и перестать липнуть к рукам. Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте, пока тесто не увеличится в объёме в 1,5–2 раза. Тем временем займитесь начинкой: смешайте говяжий и куриный фарш, посолите, поперчите и сформируйте плоские котлеты, диаметром чуть больше, чем будущие бургеры. Обжарьте их на сковороде до полуготовности. Когда тесто поднимется, разделите его на порции и сформируйте лепешки. В центр каждого выложите ломтик чеддера, котлету, немного соуса из кетчупа и французской горчицы, карамелизованный лук, нарезанные маринованные огурчики и еще один ломтик сыра. Поднимите края теста вверх и тщательно защипните, сформируйте закрытый «мешочек» или конверт с начинкой внутри. Выложите заготовку на противень швом вниз, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом. Запекайте в разогретой духовке до появления золотистой корочки и полной готовности мяса.

Эти закрытые бургеры — отличная идея для ужина, домашней вечеринки или сытного перекуса. Они сочетают в себе любимый вкус классического бургера с ароматом свежей домашней выпечки. А самое приятное, что начинку можно адаптировать под себя, например, добавить больше сыра, любимые овощи или другой соус.

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