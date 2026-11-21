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Как приготовить сочный бургер в закрытом виде
Сочная котлета, расплавленный чеддер, маринованные огурчики и карамелизованный лук — всё это в одной золотистой булочке.
Если вы любите бургеры, но хотелось бы попробовать что-то более интересное, чем привычная булочка с начинкой, тогда обратите внимание на необычный вариант — закрытые бургеры. Внутри скрывается всё, за что мы так любим это блюдо: мясо, сыр, пикантный соус и хрустящие маринованные огурчики. Благодаря запеканию тесто становится румяным и хрустящим снаружи, а начинка остаётся сочной. К тому же её можно менять по своему вкусу, об этом рассказали на странице БУДЕ СМАЧНО РАЗОМ.
Ингредиенты
Для теста
мука — 500 г
теплое молоко — 200 мл
прессованные дрожжи — 20 г
сахар — 2 ст. л.
соль — ½ ч. л
яйца — 1 шт.
растительное масло — 2 ст. л
Для начинки
говяжий фарш — 300 г
куриный фарш — 200 г
сыр чеддер
маринованные огурцы
карамелизованный лук
кетчуп
французская горчица
соль
перец
Для смазки
яйцо — 1 шт.
кунжут
Приготовление
Сначала приготовьте тесто: в тёплом молоке растворите дрожжи, добавьте сахар, яйцо и растительное масло.
Постепенно всыпайте муку с солью и вымешивайте примерно 5 минут, тесто должно стать эластичным и перестать липнуть к рукам.
Накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте, пока тесто не увеличится в объёме в 1,5–2 раза.
Тем временем займитесь начинкой: смешайте говяжий и куриный фарш, посолите, поперчите и сформируйте плоские котлеты, диаметром чуть больше, чем будущие бургеры.
Обжарьте их на сковороде до полуготовности.
Когда тесто поднимется, разделите его на порции и сформируйте лепешки.
В центр каждого выложите ломтик чеддера, котлету, немного соуса из кетчупа и французской горчицы, карамелизованный лук, нарезанные маринованные огурчики и еще один ломтик сыра.
Поднимите края теста вверх и тщательно защипните, сформируйте закрытый «мешочек» или конверт с начинкой внутри.
Выложите заготовку на противень швом вниз, смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
Запекайте в разогретой духовке до появления золотистой корочки и полной готовности мяса.
Эти закрытые бургеры — отличная идея для ужина, домашней вечеринки или сытного перекуса. Они сочетают в себе любимый вкус классического бургера с ароматом свежей домашней выпечки. А самое приятное, что начинку можно адаптировать под себя, например, добавить больше сыра, любимые овощи или другой соус.