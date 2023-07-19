Как приготовить сок из домашних яблок: рецепт и рекомендации

Если у вас в этом году будет много яблок, возможно, пришло время научиться делать сок. Некоторые рецепты домашнего яблочного сока передавались из поколения в поколение, но их общая суть остается неизменной.

Яблочный сок - напиток одинаково полезный и вкусный. Его можно пить охлажденным в жаркую погоду или подогретым в прохладную.

Если вы готовы попробовать приготовить его из выращенных вами яблок, попробуйте сделать это по инструкции специалистов Gardening know how.

Какие яблоки подойдут для сока

Выбор сортов яблок для сока — дело вкуса. Если вы предпочитаете сладкий сок, выберите сладкие яблоки такие как Фиджи, Ред или Голд делишес. Если вам нравится кисловатый сок, выберите терпкие яблоки, такие как Бреберн, Джонатан, Макинтош или Пинк Леди.

Вы также можете использовать смесь сортов для получения кисло-сладкого сочетания.

Яблоки для сока должны быть твердыми но спелыми. Плоды не обязательно должны быть идеальными, но вам нужно будет вырезать все гнилые участки. Гниющие участки яблока могут вызвать слишком быстрое брожение сока и испортить его.

О безопасности сока

Существует довольно небольшой, но реальный риск того, что непастеризованный сок может быть заражен пищевыми патогенами, такими как кишечная палочка. Снизить риск можно кипятя или пастеризуя сок перед употреблением.

Как сделать яблочный сок с помощью пресса

Традиционный метод извлечения сока из яблок заключается в использовании дробилки и пресса.

Первое, что нужно сделать, это вымыть яблоки, удалить из них сердцевину и нарезать на четвертинки. Если есть какие-либо гниющие участки, обязательно вырежьте их полностью. Загрузите подготовленное яблоко в дробилку. Когда дробилка заполнится, переложите измельченные яблоки в пресс выдавите из яблок сок. Затем выдавите сок через мешочек для желе или мелкое сито, чтобы удалить все оставшиеся частицы.

Нагрейте сок до 71 С, чтобы устранить любые патогены. Дайте соку остыть, а затем разлейте в чистые бутылки. Храните в холодильнике и употребите в течение пяти дней или заморозьте для последующего использования.

Как приготовить сок из домашних яблок: рецепт и рекомендации / Фото: Credits

Альтернативный метод приготовления яблочного сока

Не у всех есть пресс для яблок, но вы также можете приготовить сок с помощью соковыжималки. В этом случае вам не нужно удалять сердцевину яблок, но вам нужно вырезать все гниющие участки и разрезать фрукт на четвертинки. Начинайте выжимать сок, пока емкость для мякоти не наполнится. Отожмите мякоть через чистое полотенце или марлю и соберите сок. Оставшаяся мякоть должна быть сухой, и тогда ее называют жмыхом, который можно компостировать.

Как указано выше, нагрейте сок, чтобы пастеризовать его, а затем разлейте по бутылкам, как указано выше. Как приготовить горячий яблочный сок. Ничто так не пахнет, как горячий яблочный сок, кипящий на плите в холодный день.

Рецепт яблочного сока с пряностми

1 литр несладкого яблочного сока

несколько горошин черного перца

половина чайной ложки цельной гвоздики

четверть чайной ложки мускатного ореха

щепотка апельсиновой цедры

специи и цедра на ваш вкус.

Просто нагрейте сок, добавив в него специи. Вы можете также добавить в напиток кленовый сироп. Некоторые люди кладут в горячий яблочный сок палочки корицы или ягоды душистого перца и даже цедру лимона. Нет правильного или неправильного способа приправить ваш сок, все зависит от вашего вкуса.

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