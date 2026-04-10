Соленая паска с творогом tiktok.com/@yummy.lera

Реклама

Паска — это всегда о традициях, однако современная кухня все чаще доказывает, что даже самые классические рецепты можно переосмыслить без потери смысла, зато с новыми вкусами.

Соленая пасха, о рецепте которой рассказали на странице yummy.lera ,

сохраняет форму, технику и символику праздничной выпечки, но наполняется совсем другой начинкой: нежным сыром, ароматной ветчиной и кремовой серединкой. Идеальный вариант для тех, кто не любит слишком сладкое или хочет разнообразить пасхальный стол.

Ингредиенты

Опара

теплое молоко 100 мл

дрожжи 8 г сухих или 25 г свежих дрожжей

сахар 1 ст. л

мука 7-8 ст. л

Сырное тесто

яйца 2 шт

желток 2 шт

сахар 50 г

соль 1 ч. л

творог 300 г

сливочное масло 100 г

готовая опара

мука около 600 г

твердый сыр 150 г

ветчина 150 г

Начинка

крем-сыр 350 г

сливки 50 мл

твердый сыр 100 г

зелень

Глазурь

сливочное масло 25 г

сливки 75 мл

сыр 150 г

куркума

Приготовление

Опара

Смешайте все ингредиенты для опары. Смесь нужно накрыть и оставить в теплом месте примерно на 15 мин, до активизации дрожжей.

Нежное творожное тесто

Яйца, желтки, сахар, соль, творог и мягкое масло смешайте миксером, но без взбивания. Добавьте опару и постепенно введите муку. В результате должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое может немного липнуть, это нормально. После этого оставляем тесто в теплом месте на 1,5 часа. Затем обминаем, делим на 3 части и добавляем кубики сыра и ветчины. Сформированные шарики выкладываем в формы, даем подойти еще 30 мин, смазываем желтком с молоком и выпекаем при 170°C примерно 30-35 мин.

Начинка

Крем-сыр взбивайте со сливками до густой консистенции. Добавьте натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Срежьте верхушку паски, осторожно выньте часть мякиша, наполните начинкой и накройте верхушкой

Глазурь

Масло растопите, добавьте сливки и сыр. Прогрейте до полного расплавления. Добавьте куркуму для аппетитного золотистого оттенка. Готовой глазурью полейте паски и задекорируйте жареным беконом и зеленым луком.

Соленая паска — о смелости экспериментировать, но не терять уважения к традициям. Она доказывает, что пасхальная кухня может быть не только сладкой, но и неожиданно современной. Поэтому если в этом году хочется чего-то нового, это идеальный вариант.