ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
79
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить соленую паску с сыром — новый пасхальный тренд: ветчина и кремовая глазурь вместо классики

Соленая паска с сыром, ветчиной и кремовой глазурью — это не просто альтернатива классике, а настоящий гастрономический «вау» эффект, который удивит даже консервативных гурманов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Соленая паска с творогом tiktok.com/@yummy.lera

Паска — это всегда о традициях, однако современная кухня все чаще доказывает, что даже самые классические рецепты можно переосмыслить без потери смысла, зато с новыми вкусами.

Соленая пасха, о рецепте которой рассказали на странице yummy.lera,
сохраняет форму, технику и символику праздничной выпечки, но наполняется совсем другой начинкой: нежным сыром, ароматной ветчиной и кремовой серединкой. Идеальный вариант для тех, кто не любит слишком сладкое или хочет разнообразить пасхальный стол.

Ингредиенты

Опара

  • теплое молоко 100 мл

  • дрожжи 8 г сухих или 25 г свежих дрожжей

  • сахар 1 ст. л

  • мука 7-8 ст. л

Сырное тесто

  • яйца 2 шт

  • желток 2 шт

  • сахар 50 г

  • соль 1 ч. л

  • творог 300 г

  • сливочное масло 100 г

  • готовая опара

  • мука около 600 г

  • твердый сыр 150 г

  • ветчина 150 г

Начинка

  • крем-сыр 350 г

  • сливки 50 мл

  • твердый сыр 100 г

  • зелень

Глазурь

  • сливочное масло 25 г

  • сливки 75 мл

  • сыр 150 г

  • куркума

Приготовление

Опара

  1. Смешайте все ингредиенты для опары.

  2. Смесь нужно накрыть и оставить в теплом месте примерно на 15 мин, до активизации дрожжей.

Нежное творожное тесто

  1. Яйца, желтки, сахар, соль, творог и мягкое масло смешайте миксером, но без взбивания.

  2. Добавьте опару и постепенно введите муку. В результате должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое может немного липнуть, это нормально.

  3. После этого оставляем тесто в теплом месте на 1,5 часа.

  4. Затем обминаем, делим на 3 части и добавляем кубики сыра и ветчины.

  5. Сформированные шарики выкладываем в формы, даем подойти еще 30 мин, смазываем желтком с молоком и выпекаем при 170°C примерно 30-35 мин.

Начинка

  1. Крем-сыр взбивайте со сливками до густой консистенции.

  2. Добавьте натертый сыр и мелко нарезанную зелень.

  3. Срежьте верхушку паски, осторожно выньте часть мякиша, наполните начинкой и накройте верхушкой

Глазурь

  1. Масло растопите, добавьте сливки и сыр.

  2. Прогрейте до полного расплавления.

  3. Добавьте куркуму для аппетитного золотистого оттенка.

  4. Готовой глазурью полейте паски и задекорируйте жареным беконом и зеленым луком.

Соленая паска — о смелости экспериментировать, но не терять уважения к традициям. Она доказывает, что пасхальная кухня может быть не только сладкой, но и неожиданно современной. Поэтому если в этом году хочется чего-то нового, это идеальный вариант.

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie