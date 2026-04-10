Как приготовить соленую паску с сыром — новый пасхальный тренд: ветчина и кремовая глазурь вместо классики
Соленая паска с сыром, ветчиной и кремовой глазурью — это не просто альтернатива классике, а настоящий гастрономический «вау» эффект, который удивит даже консервативных гурманов.
Паска — это всегда о традициях, однако современная кухня все чаще доказывает, что даже самые классические рецепты можно переосмыслить без потери смысла, зато с новыми вкусами.
Соленая пасха, о рецепте которой рассказали на странице yummy.lera,
сохраняет форму, технику и символику праздничной выпечки, но наполняется совсем другой начинкой: нежным сыром, ароматной ветчиной и кремовой серединкой. Идеальный вариант для тех, кто не любит слишком сладкое или хочет разнообразить пасхальный стол.
Ингредиенты
Опара
теплое молоко 100 мл
дрожжи 8 г сухих или 25 г свежих дрожжей
сахар 1 ст. л
мука 7-8 ст. л
Сырное тесто
яйца 2 шт
желток 2 шт
сахар 50 г
соль 1 ч. л
творог 300 г
сливочное масло 100 г
готовая опара
мука около 600 г
твердый сыр 150 г
ветчина 150 г
Начинка
крем-сыр 350 г
сливки 50 мл
твердый сыр 100 г
зелень
Глазурь
сливочное масло 25 г
сливки 75 мл
сыр 150 г
куркума
Приготовление
Опара
Смешайте все ингредиенты для опары.
Смесь нужно накрыть и оставить в теплом месте примерно на 15 мин, до активизации дрожжей.
Нежное творожное тесто
Яйца, желтки, сахар, соль, творог и мягкое масло смешайте миксером, но без взбивания.
Добавьте опару и постепенно введите муку. В результате должно получиться мягкое, эластичное тесто, которое может немного липнуть, это нормально.
После этого оставляем тесто в теплом месте на 1,5 часа.
Затем обминаем, делим на 3 части и добавляем кубики сыра и ветчины.
Сформированные шарики выкладываем в формы, даем подойти еще 30 мин, смазываем желтком с молоком и выпекаем при 170°C примерно 30-35 мин.
Начинка
Крем-сыр взбивайте со сливками до густой консистенции.
Добавьте натертый сыр и мелко нарезанную зелень.
Срежьте верхушку паски, осторожно выньте часть мякиша, наполните начинкой и накройте верхушкой
Глазурь
Масло растопите, добавьте сливки и сыр.
Прогрейте до полного расплавления.
Добавьте куркуму для аппетитного золотистого оттенка.
Готовой глазурью полейте паски и задекорируйте жареным беконом и зеленым луком.
Соленая паска — о смелости экспериментировать, но не терять уважения к традициям. Она доказывает, что пасхальная кухня может быть не только сладкой, но и неожиданно современной. Поэтому если в этом году хочется чего-то нового, это идеальный вариант.