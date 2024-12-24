Как приготовить сорбет из вина

Приготовьте необычный десерт "18+", который должен понравиться всем любителям вина.
Блогер Kıvanç Ege Aydın показал интересный рецепт замороженного вина, который будет отлично смаковать теплой летней порой.
Ингредиенты
- Красное вино
- Малина
- Белое вино
- Лимон
- Персики
Приготовление:
- Откройте вино, разлейте в формы для льда и поставьте замораживаться;
- Очистите персик от косточек и подготовьте заранее малину (заморозьте);
- Добавьте в блендер замерзшее красное вино и малину. Все хорошенько переблендерите;
- Сорбет который получился перелейте в стакан;
- Добавьте в блендер белое замерзшее вино, лимонный сок и персик. Все хорошенько переблендерите;
- Сорбет который получился добавьте сверху красного;
- Украсьте малиной и ешьте, пока оно не растаяло.
Такой шербет для взрослых вы точно не найдете в магазине, а приготовить его дома просто, ведь главный его ингредиент – это обычное вино.
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