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Как приготовить сорбет из вина

Как приготовить сорбет из вина

Как приготовить шербет из вина / Фото: Credits

Приготовьте необычный десерт "18+", который должен понравиться всем любителям вина.

Блогер Kıvanç Ege Aydın показал интересный рецепт замороженного вина, который будет отлично смаковать теплой летней порой.

Ингредиенты

Красное вино
Малина
Белое вино
Лимон
Персики

Приготовление:

  • Откройте вино, разлейте в формы для льда и поставьте замораживаться;
  • Очистите персик от косточек и подготовьте заранее малину (заморозьте);
  • Добавьте в блендер замерзшее красное вино и малину. Все хорошенько переблендерите;
  • Сорбет который получился перелейте в стакан;
  • Добавьте в блендер белое замерзшее вино, лимонный сок и персик. Все хорошенько переблендерите;
  • Сорбет который получился добавьте сверху красного;
  • Украсьте малиной и ешьте, пока оно не растаяло.

Такой шербет для взрослых вы точно не найдете в магазине, а приготовить его дома просто, ведь главный его ингредиент – это обычное вино.

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