Как приготовить сорбет из вина

Блогер Kıvanç Ege Aydın показал интересный рецепт замороженного вина, который будет отлично смаковать теплой летней порой.

Ингредиенты Красное вино Малина Белое вино Лимон Персики

Приготовление:

Откройте вино, разлейте в формы для льда и поставьте замораживаться;

Очистите персик от косточек и подготовьте заранее малину (заморозьте);

Добавьте в блендер замерзшее красное вино и малину. Все хорошенько переблендерите;

Сорбет который получился перелейте в стакан;

Добавьте в блендер белое замерзшее вино, лимонный сок и персик. Все хорошенько переблендерите;

Сорбет который получился добавьте сверху красного;

Украсьте малиной и ешьте, пока оно не растаяло.

Такой шербет для взрослых вы точно не найдете в магазине, а приготовить его дома просто, ведь главный его ингредиент – это обычное вино.

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