Как приготовить сосиски в слоеном тесте в духовке

Если вы не любите спортзал и считаете, что тренировки — это настоящая пытка, спешим напомнить, что движение — это не только о сжигании калорий. И даже если у вас совсем нет времени, три простых упражнения могут укрепить тело, улучшить настроение и подарить энергию на весь день.