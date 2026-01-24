ТСН в социальных сетях

Рецепты
90
1 мин

Как приготовить сосиски в слоеном тесте в духовке

Сосиски в слоеном тесте — это отличная альтернатива бутербродам.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
300 ккал
Сосиски в слоеном тесте в духовке

Сосиски в слоеном тесте в духовке / © Credits

Готовятся очень быстро, приготовьте их в дорогу, в качестве быстрого перекуса, детям в школу, они просто обожают такие сосиски, или просто для семейного чаепития.

Ингредиенты

тесто слоеное (бездрожжевое)
500 г
сосиски
10 шт.
яйцо
1 шт.
кунжут

  1. Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре.

  2. Яйцо взбейте вилкой до однородности.

  3. На рабочей поверхности, слегка присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 2-3 миллиметра и нарежьте длинными полосками шириной около одного сантиметра.

  4. Сосиски извлеките из пленки и заверните каждую в полоску из теста.

  5. Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Если сосиски большие, разрежьте их на две части.

