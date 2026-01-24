- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Как приготовить сосиски в слоеном тесте в духовке
Сосиски в слоеном тесте — это отличная альтернатива бутербродам.
Готовятся очень быстро, приготовьте их в дорогу, в качестве быстрого перекуса, детям в школу, они просто обожают такие сосиски, или просто для семейного чаепития.
Ингредиенты
- тесто слоеное (бездрожжевое)
- 500 г
- сосиски
- 10 шт.
- яйцо
- 1 шт.
- кунжут
-
Слоеное тесто заранее разморозьте при комнатной температуре.
Яйцо взбейте вилкой до однородности.
На рабочей поверхности, слегка присыпанной мукой, раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 2-3 миллиметра и нарежьте длинными полосками шириной около одного сантиметра.
Сосиски извлеките из пленки и заверните каждую в полоску из теста.
Выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 15-20 минут до золотистого цвета.
Советы:
Если сосиски большие, разрежьте их на две части.