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Как приготовить соус из шелковицы к мясу
Соус из шелковицы — это альтернатива классическому ткемали. Любителям соусов вкус этого блюда понравится однозначно.
Идеально подойдет к шашлыку, стейкам или к запеченному мясу.
Ингредиенты
- шелковица
- 500 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- мед
- 1 ст. л.
- вино сухое (красное)
- 59 мл
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- розмарин
- щепотка
- перец черный молотый
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- соль
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Ягоды промойте, выложите в дуршлаг и удалите хвостики.
Лук и чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до мягкости.
Всыпьте ягоды, перемешайте и протушите все вместе 3 минуты.
Влейте вино, добавьте мед, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут, затем добавьте лимонный сок, чеснок, розмарин, перец черный молотый, соль, перемешайте, проварите 2-3 минуты и пробейте погружным блендером до однородной массы.
Затем отправьте массу на огонь, доведите до кипения, затем выложите в баночки, остудите и храните в холодильнике.
Советы:
Специи используйте по своему вкусу.
Если не хотите, чтобы в соусе чувствовались косточки, протрите соус через мелкое сито.
Вино можно использовать, белое сухое.