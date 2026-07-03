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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
7
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить соус из шелковицы к мясу

Соус из шелковицы — это альтернатива классическому ткемали. Любителям соусов вкус этого блюда понравится однозначно.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Комментарии
Соус из шелковицы к мясу

Соус из шелковицы к мясу / © Credits

Идеально подойдет к шашлыку, стейкам или к запеченному мясу.

Ингредиенты

шелковица
500 г
лук репчатый
1 шт.
мед
1 ст. л.
вино сухое (красное)
59 мл
лимонный сок
1 ст. л.
оливковое масло
1 ст. л.
чеснок
2 зубчика
розмарин
щепотка
перец черный молотый
соль

  1. Ягоды промойте, выложите в дуршлаг и удалите хвостики.

  2. Лук и чеснок очистите. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс.

  3. В сковороде, на среднем огне, разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до мягкости.

  4. Всыпьте ягоды, перемешайте и протушите все вместе 3 минуты.

  5. Влейте вино, добавьте мед, перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 10 минут, затем добавьте лимонный сок, чеснок, розмарин, перец черный молотый, соль, перемешайте, проварите 2-3 минуты и пробейте погружным блендером до однородной массы.

  6. Затем отправьте массу на огонь, доведите до кипения, затем выложите в баночки, остудите и храните в холодильнике.

Советы:

  • Специи используйте по своему вкусу.

  • Если не хотите, чтобы в соусе чувствовались косточки, протрите соус через мелкое сито.

  • Вино можно использовать, белое сухое.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
7
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