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Как приготовить соус из йогурта с огурцом и чесноком

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
53 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
271
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить соус из йогурта с огурцом и чесноком

Соус из йогурта с огурцом и чесноком / Фото: Credits

Приготовьте нежный, малокалорийный, в меру острый соус. Это вкусный греческий соус – закуска, в состав которого входит греческий йогурт, свежие огурцы, чеснок и зелень. Подайте к мясу, рыбе или просто к отварному картофелю.

Ингредиенты

огурец свежий
1 шт.
греческий йогурт (не сладкий)
250 г
оливковое масло
1 ч. л.
чеснок
2 зубчика
яблочный уксус
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
укроп свежий
  1. Огурец вымойте и очистите от кожуры. Натрите на мелкой терке, слегка посолите и оставьте на пять минут, затем отожмите выделившийся сок.
  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
  3. Укроп помойте под проточной водой,  обсушите и мелко нарежьте.
  4. Греческий соус влейте в миску, добавьте тертый огурец, чеснок, укроп, оливковое масло, перец, соль и яблочный уксус. Перемешайте. Храните в стеклянной посуде в холодильнике.

Советы:

  • Вместо яблочного уксуса можно добавить лимонный сок.
  • Зелень используйте по своему вкусу.

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