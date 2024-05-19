Как приготовить соус из йогурта с огурцом и чесноком

Приготовьте нежный, малокалорийный, в меру острый соус. Это вкусный греческий соус – закуска, в состав которого входит греческий йогурт, свежие огурцы, чеснок и зелень. Подайте к мясу, рыбе или просто к отварному картофелю.
Ингредиенты
- огурец свежий
- 1 шт.
- греческий йогурт (не сладкий)
- 250 г
- оливковое масло
- 1 ч. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- яблочный уксус
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- укроп свежий
- Огурец вымойте и очистите от кожуры. Натрите на мелкой терке, слегка посолите и оставьте на пять минут, затем отожмите выделившийся сок.
- Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Укроп помойте под проточной водой, обсушите и мелко нарежьте.
- Греческий соус влейте в миску, добавьте тертый огурец, чеснок, укроп, оливковое масло, перец, соль и яблочный уксус. Перемешайте. Храните в стеклянной посуде в холодильнике.
Советы:
- Вместо яблочного уксуса можно добавить лимонный сок.
- Зелень используйте по своему вкусу.
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