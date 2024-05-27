Как приготовить стейки из молодой капусты с куриным филе в духовке

Если вы хотите попробовать что-то новое и необычное – приготовьте стейк из молодой капусты с куриным филе. Это – идеальный выбор для обеда или ужина в кругу семьи.
Для приготовления вам понадобится молодая капуста, куриное филе, специи, твердый сыр и духовка для запекания. Стейки получаются нежными и сочными.
Ингредиенты
- капуста белокочанная молодая
- 1 шт.
- куриное филе
- 400 г
- сыр твердый
- 100 г
- оливковое масло
- 2 ст. л.
- сметана
- 1 ст. л.
- паприка молотая сладкая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- Капусту помойте, обсушите. Нарежьте на стейки толщиной около одного сантиметра.
- Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на мелкие кусочки. Выложите в миску. Добавьте сметану, паприку, перец и соль. Перемешайте.
- Твердый сыр натрите на крупной терке.
- На противень выстеленный пергаментом, выложите капустные стейки. Посолите, поперчите, смажьте оливковым маслом и выложите на них мясо, распределите ровным слоем.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Затем посыпьте сыром и снова отправьте в духовку на 15 минут.
Советы:
- Вместо куриного филе можно использовать любой фарш.
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