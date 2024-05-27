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Как приготовить стейки из молодой капусты с куриным филе в духовке

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
112 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
238
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить стейки из молодой капусты с куриным филе в духовке

Стейки из молодой капусты / Фото: Credits

Если вы хотите попробовать что-то новое и необычное – приготовьте стейк из молодой капусты с куриным филе. Это – идеальный выбор для обеда или ужина в кругу семьи.

Для приготовления вам понадобится молодая капуста, куриное филе, специи, твердый сыр и духовка для запекания. Стейки получаются нежными и сочными.

Ингредиенты

капуста белокочанная молодая
1 шт.
куриное филе
400 г
сыр твердый
100 г
оливковое масло
2 ст. л.
сметана
1 ст. л.
паприка молотая сладкая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль
  1. Капусту помойте, обсушите. Нарежьте на стейки толщиной около одного сантиметра.
  2. Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на мелкие кусочки. Выложите в миску. Добавьте сметану, паприку, перец и соль. Перемешайте.
  3. Твердый сыр натрите на крупной терке.
  4. На противень выстеленный пергаментом, выложите капустные стейки. Посолите, поперчите, смажьте оливковым маслом и выложите на них мясо, распределите ровным слоем.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30 минут. Затем посыпьте сыром и снова отправьте в духовку на 15 минут.

Советы:

  • Вместо куриного филе можно использовать любой фарш.

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