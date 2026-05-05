Как приготовить студенческий салат с "Мивиной"
Есть рецепты, которые возвращают нас во времена общежитий, ночных разговоров на подоконнике, спонтанных ужинов и кулинарных экспериментов «из ничего». Один из таких — рецепт салата с «Мивиной» и крабовыми палочками.
Сегодня в тренде не только сложные блюда из ресторанных меню, но и домашние рецепты, особенно те, у которых есть эмоциональная ценность. Салат из сухой лапши быстрого приготовления — именно такой случай. Когда-то он был символом студенческой изобретательности, а сегодня — это уже ностальгический вариант, который легко адаптировать к любому вкусу, а о рецепте его приготовления напомнили на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
- сухая "Мивина"
- 2 пачки
- свежий огурец
- 1 шт.
- крабовые палочки
- 100 г
- консервированная кукуруза
- 100 г
- майонез
- соль
- перец
Приготовление
Огурец и крабовые палочки нарезать небольшими кусочками.
Сухую лапшу поломать на мелкие кусочки и немного залить жидкостью из кукурузы.
Оставить мивину на несколько минут, чтобы она впитала жидкость и стала мягкой.
Выложить все ингредиенты в глубокую миску.
Добавить майонез и приправу из лапши.
Хорошо перемешать до однородности.
Салат с «Мивиной» — это не просто рецепт, а история о временах, когда из минимума ингредиентов создавали максимум вкуса.