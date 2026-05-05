Как приготовить студенческий салат с "Мивиной"

салат с "Мивиной" tiktok.com/@bude_smachno_razom

Реклама

Сегодня в тренде не только сложные блюда из ресторанных меню, но и домашние рецепты, особенно те, у которых есть эмоциональная ценность. Салат из сухой лапши быстрого приготовления — именно такой случай. Когда-то он был символом студенческой изобретательности, а сегодня — это уже ностальгический вариант, который легко адаптировать к любому вкусу, а о рецепте его приготовления напомнили на странице Буде смачно разом.

салат с «Мивиной» tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты сухая "Мивина" 2 пачки свежий огурец 1 шт. крабовые палочки 100 г консервированная кукуруза 100 г майонез соль перец

Приготовление

Огурец и крабовые палочки нарезать небольшими кусочками. Сухую лапшу поломать на мелкие кусочки и немного залить жидкостью из кукурузы. Оставить мивину на несколько минут, чтобы она впитала жидкость и стала мягкой. Выложить все ингредиенты в глубокую миску. Добавить майонез и приправу из лапши. Хорошо перемешать до однородности.

Салат с «Мивиной» — это не просто рецепт, а история о временах, когда из минимума ингредиентов создавали максимум вкуса.

Новости партнеров