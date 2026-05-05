Рецепты
57
1 мин

Как приготовить студенческий салат с "Мивиной"

Есть рецепты, которые возвращают нас во времена общежитий, ночных разговоров на подоконнике, спонтанных ужинов и кулинарных экспериментов «из ничего». Один из таких — рецепт салата с «Мивиной» и крабовыми палочками.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Комментарии
салат с "Мивиной" tiktok.com/@bude_smachno_razom

Сегодня в тренде не только сложные блюда из ресторанных меню, но и домашние рецепты, особенно те, у которых есть эмоциональная ценность. Салат из сухой лапши быстрого приготовления — именно такой случай. Когда-то он был символом студенческой изобретательности, а сегодня — это уже ностальгический вариант, который легко адаптировать к любому вкусу, а о рецепте его приготовления напомнили на странице Буде смачно разом.

салат с «Мивиной» tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

сухая "Мивина"
2 пачки
свежий огурец
1 шт.
крабовые палочки
100 г
консервированная кукуруза
100 г
майонез
соль
перец

Приготовление

  1. Огурец и крабовые палочки нарезать небольшими кусочками.

  2. Сухую лапшу поломать на мелкие кусочки и немного залить жидкостью из кукурузы.

  3. Оставить мивину на несколько минут, чтобы она впитала жидкость и стала мягкой.

  4. Выложить все ингредиенты в глубокую миску.

  5. Добавить майонез и приправу из лапши.

  6. Хорошо перемешать до однородности.

Салат с «Мивиной» — это не просто рецепт, а история о временах, когда из минимума ингредиентов создавали максимум вкуса.

