Как приготовить суфле из кефира и замороженных ягод

Это воздушный, полезный, низкокалорийный десерт без выпечки. Используйте любые замороженные ягоды, которые есть у вас в холодильнике.

Екатерина Труш
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
46 ккал
Суфле из кефира и замороженных ягод

Суфле из кефира и замороженных ягод / © Credits

Суфле украсьте крошкой шоколада, орешками или свежими ягодами, такой десерт понравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты

кефир 1%
500 мл
замороженные ягоды
250 г
желатин
25 г
вода
50 мл
мед
2 ст. л.
ванильный сахар
10 г

  1. Желатин залейте холодной водой и оставьте на 5-10 минут.

  2. Замороженные ягоды заранее разморозьте.

  3. В чашу блендера влейте кефир, выложите ягоды, жидкий мед, ванильный сахар и пробейте до однородной массы.

  4. Желатин растворите в микроволновой печи или на водяной бане, влейте в кефирную массу и взбейте еще несколько минут. Разлейте суфле по креманкам и отправьте в холодильник на 60-90 минут.

Советы:

  • Мед можно заменить сахаром.

