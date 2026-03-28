Как приготовить суфле из кефира и замороженных ягод
Это воздушный, полезный, низкокалорийный десерт без выпечки. Используйте любые замороженные ягоды, которые есть у вас в холодильнике.
Суфле украсьте крошкой шоколада, орешками или свежими ягодами, такой десерт понравится как взрослым, так и детям.
Ингредиенты
- кефир 1%
- 500 мл
- замороженные ягоды
- 250 г
- желатин
- 25 г
- вода
- 50 мл
- мед
- 2 ст. л.
- ванильный сахар
- 10 г
Желатин залейте холодной водой и оставьте на 5-10 минут.
Замороженные ягоды заранее разморозьте.
В чашу блендера влейте кефир, выложите ягоды, жидкий мед, ванильный сахар и пробейте до однородной массы.
Желатин растворите в микроволновой печи или на водяной бане, влейте в кефирную массу и взбейте еще несколько минут. Разлейте суфле по креманкам и отправьте в холодильник на 60-90 минут.
Советы:
Мед можно заменить сахаром.