Как приготовить свиные отбивные в кляре на минеральной воде

Чтобы ваши отбивные получились сочными и мягкими, вам понадобится минеральная газированная вода.

Замаринуйте мясо в минеральной воде, и она сделает отбивные нежными с хрустящей воздушной корочкой.

Ингредиенты свиной биток 800 г минеральная газированная вода 300 мл яйца куриные 3 шт. мука пшеничная 150 г чеснок сушеный 1 ч. л. черный перец молотый соль масло растительно

Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на пласты. Накройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком.

В емкость налейте газированную воду, добавьте чеснок, черный перец, соль, перемешайте и выложите в этот маринад мясо. Накройте крышкой и отправьте в холодильник минимум на один час или на ночь.

В одну емкость высыпьте муку. В другой емкости взбейте венчиком яйца с солью. Затем обмакните каждый кусочек отбивной сначала в муку, затем в яйцо.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте подготовленные отбивные на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

Мясо можно брать любое.

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