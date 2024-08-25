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Как приготовить свиные отбивные в кляре на минеральной воде

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
251 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
337
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить свиные отбивные в кляре на минеральной воде

Свиные отбивные в кляре на минеральной воде / Фото: Credits

Чтобы ваши отбивные получились сочными и мягкими, вам понадобится  минеральная газированная вода.

Замаринуйте мясо в минеральной воде, и она сделает отбивные нежными с хрустящей воздушной корочкой.

Ингредиенты

свиной биток
800 г
минеральная газированная вода
300 мл
яйца куриные
3 шт.
мука пшеничная
150 г
чеснок сушеный
1 ч. л.
черный перец молотый
соль
масло растительно

Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на пласты. Накройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком. 

В емкость налейте газированную воду, добавьте чеснок, черный перец, соль, перемешайте и выложите в этот маринад мясо. Накройте крышкой и отправьте в холодильник минимум на один час или на ночь.

В одну емкость высыпьте муку. В другой емкости взбейте венчиком яйца с солью. Затем обмакните каждый кусочек отбивной сначала в муку, затем в яйцо.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте подготовленные отбивные на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Мясо можно брать любое.

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