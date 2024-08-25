Как приготовить свиные отбивные в кляре на минеральной воде

Чтобы ваши отбивные получились сочными и мягкими, вам понадобится минеральная газированная вода.
Замаринуйте мясо в минеральной воде, и она сделает отбивные нежными с хрустящей воздушной корочкой.
Ингредиенты
- свиной биток
- 800 г
- минеральная газированная вода
- 300 мл
- яйца куриные
- 3 шт.
- мука пшеничная
- 150 г
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- черный перец молотый
- соль
- масло растительно
Свинину промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на пласты. Накройте пищевой пленкой и отбейте кухонным молоточком.
В емкость налейте газированную воду, добавьте чеснок, черный перец, соль, перемешайте и выложите в этот маринад мясо. Накройте крышкой и отправьте в холодильник минимум на один час или на ночь.
В одну емкость высыпьте муку. В другой емкости взбейте венчиком яйца с солью. Затем обмакните каждый кусочек отбивной сначала в муку, затем в яйцо.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте подготовленные отбивные на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Мясо можно брать любое.
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