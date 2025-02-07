Как приготовить свиные ребра в соево-медовом соусе

Чтобы свиные ребрышки получилось нежными, мягкими и легко отделялись от кости их нужно обязательно замариновать.
Это очень вкусное, сытное мясное блюдо. Подайте его на праздничный стол с любым гарниром, салатами или соусами.
Ингредиенты
- свиные ребра
- 1300 г
- мед
- 1 ст. л.
- соевый соус
- 40 г
- чеснок сухой
- 1 ч. л.
- паприка молотая копченая
- 1 ч. л.
- горчица
- 1 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
- перец черный молотый
- Свиные ребра вымойте, обсушите бумажным полотенце и, поддевая кончиком ножа с края, снимите пленку.
- В миске соедините чеснок, черный перец молотый, паприку, растительное масло, немного соли, перемешайте и хорошо вотрите его руками в мясо. Отставьте на 40 минут.
- Для маринада соедините мед, соевый соус, горчицу, перемешайте, затем ребрышки смажьте этим маринадом, чтобы он распределился по всему мясу, и выложите их в форму для запекания.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 55-60 минут до золотистого цвета. Разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.
Советы:
Ребра можно оставить мариноваться на 3-5 часов.
Горчицу используйте любую.