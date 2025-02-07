Как приготовить свиные ребра в соево-медовом соусе

Чтобы свиные ребрышки получилось нежными, мягкими и легко отделялись от кости их нужно обязательно замариновать.

Это очень вкусное, сытное мясное блюдо. Подайте его на праздничный стол с любым гарниром, салатами или соусами.

Ингредиенты свиные ребра 1300 г мед 1 ст. л. соевый соус 40 г чеснок сухой 1 ч. л. паприка молотая копченая 1 ч. л. горчица 1 ст. л. растительное масло 2 ст. л. соль перец черный молотый

Свиные ребра вымойте, обсушите бумажным полотенце и, поддевая кончиком ножа с края, снимите пленку. В миске соедините чеснок, черный перец молотый, паприку, растительное масло, немного соли, перемешайте и хорошо вотрите его руками в мясо. Отставьте на 40 минут. Для маринада соедините мед, соевый соус, горчицу, перемешайте, затем ребрышки смажьте этим маринадом, чтобы он распределился по всему мясу, и выложите их в форму для запекания. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 55-60 минут до золотистого цвета. Разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Советы:

Ребра можно оставить мариноваться на 3-5 часов.

Горчицу используйте любую.