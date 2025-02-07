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Как приготовить свиные ребра в соево-медовом соусе

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
250 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
48
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить свиные ребра в соево-медовом соусе

Свиные ребра в соево-медовом соусе / Фото: Credits

Чтобы свиные ребрышки получилось нежными, мягкими и легко отделялись от кости их нужно обязательно замариновать.

Это очень вкусное, сытное мясное блюдо. Подайте его на праздничный стол с любым гарниром, салатами или соусами.

Ингредиенты

свиные ребра
1300 г
мед
1 ст. л.
соевый соус
40 г
чеснок сухой
1 ч. л.
паприка молотая копченая
1 ч. л.
горчица
1 ст. л.
растительное масло
2 ст. л.
соль
перец черный молотый
  1. Свиные ребра вымойте, обсушите бумажным полотенце и, поддевая кончиком ножа с края, снимите пленку.
  2. В миске соедините чеснок, черный перец молотый, паприку, растительное масло, немного соли, перемешайте и хорошо вотрите его руками в мясо. Отставьте на 40 минут.
  3. Для маринада соедините мед, соевый соус, горчицу, перемешайте, затем ребрышки смажьте этим маринадом, чтобы он распределился по всему мясу, и выложите их в форму для запекания.
  4. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 55-60 минут до золотистого цвета. Разрежьте на порционные кусочки и подайте к столу.

Советы:

Ребра можно оставить мариноваться на 3-5 часов.

Горчицу используйте любую.

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