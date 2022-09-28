Как приготовить свиные ребра во фруктовой глазури

Свиные ребра в кисло-сладком соусе - это классика барбекю. Если вы планируете жарить свиные ребра на пикнике или встрече друзей у вас дома, можете не сомневаться, мероприятие обречено на успех.

Приготовление этого блюда требует времени и предполагает использование довольно большого количества ингредиентов. Если все сделать по рецепту - результат превзойдет ваши ожидания, но, если хотите поэкспериментировать, пробуйте, скорее всего, все получится. Мы предлагаем использовать абрикосовое варенье, но вы можете попробовать заменить его каким-либо другим, главное - оно не должно быть слишком сладким.

Ингредиенты для свиных ребер весом 1-1,5 кг (одна пластина)

Для подготовки мяса

орегано - 1 ст. л.

чесночный порошок - 1 ч. л.

кумин (зира) - 1 ст. л.

копченая паприка - 1 ч. л.

луковый порошок - 1 ч. л.

соль - 1 ч. л.

черный перец - 1 ч. л.

порошок чили - 1 ст. л.

Для приготовления мяса

корица 1 палочка

абрикосовое (или любое другое) варенье - 2 ст. л.

яблочный сидр - 1 стакан

яблочный уксуса - 1 ст. л.

лавровый лист - 1 шт.

тертый имбирь - 1 ч. л.

Для абрикосовой глазури

абрикосовое варенье - четверть стакана

тертый имбирь - 1 ч. л.

вустерширский соус - 1 ст. л.

коричневый сахар - 1 ст. л.

сок одного лимона

кетчупа - четверть стакана

Приготовление

Фото: Credits

Промойте ребра и обсушите бумажными полотенцами.

Смешайте специи для подготовки мяса. Обильно натрите мясистую сторону ребер сухой смесью. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике минимум на несколько часов, но лучше на ночь.

За час до того, как вы будете готовы начать жарить ребрышки, достаньте их из холодильника, чтобы мясо нагрелось до комнатной температуры. Найдите противень, достаточно большой, чтобы вместить всю пластину ребер, и застелите его алюминиевой фольгой. Поместите ребра на противень. Разогрейте духовку до 120 градусов.

Поместите ребрышки в духовку и запекайте в течение 2,5 часов мясной стороной вверх.

Пока ребра запекаются, смешайте ингредиенты для приготовления мяса. Когда 2,5 часа истекут, достаньте ребра из духовки и осторожно переверните решетку так, чтобы мясистая сторона была внизу, а сторона с костями была обращена вверх. Аккуратно вылейте жидкую смесь на противень и плотно накройте мясо фольгой. Запекайте еще час.

Фото: Credits

Пока жарятся ребрышки, смешайте ингредиенты для абрикосовой глазури в небольшой кастрюле. Доведите смесь до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь до минимума, периодически помешивая, чтобы соус загустел. Как только соус приобретет консистенцию густой глазури, снимите его с огня. Слишком густой соус можно немного разбавить водой.

Когда ребрышки поджарятся лицевой стороной вниз, достаньте противень из духовки и слейте жидкость. Включите гриль, переверните ребра и обильно смажьте верх абрикосовой глазурью.

Если вы готовите на гриле, вы можете поставить решетку с ребрами прямо на гриль. Жарьте в течение 3–4 минут, затем смажьте ребра глазурью и жарьте еще 1–3 минуты. Снимите с огня, нарежьте и сразу же подавайте с оставшейся глазурью.

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