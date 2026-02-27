Рецепт сырников, которые не "плывут" на сковороде

сырники / © Credits

Идеальные сырники — это баланс текстуры, температуры и правильных ингредиентов. И чаще всего проблема не в рецепте, а в одной детали, которая все меняет. Блогер Gleb Repich рассказал, что вы, скорее всего, делаете одну и ту же ошибку. Поэтому расскажем вам, как приготовить сырники с идеальной формой, золотистой корочкой и нежной серединкой, без лишних сложностей.

Ингредиенты творог 500 г мука 7 ст. л. сахар 4 ст. л. ванильный сахар 3 г соль щепотка яичный желток 1 шт. сливочное масло

Приготовление

Смешиваем творог, муку, сахар, ванильный сахар и соль. Добавляем только желток. Тщательно перемешиваем до однородности. Масса должна быть пластичной, не липкой, держащей форму. Если тесто слишком мягкое, добавьте 1 ложку муки, но не переборщите, потому что избыток сделает сырники твердыми. Чтобы получить одинаковые, аккуратные сырники, сформируйте из теста плотную «колбаску». Нарежьте ее ровными кусочками. Слегка приплюсните каждый кусочек и придайте идеальную круглую форму. Сырники лучше всего жарить на сливочном масле. Сковорода должна быть хорошо разогрета, но не слишком горячая. Жарьте на среднем огне. Не переворачивать слишком рано, дайте образоваться корочке. Приблизительное время — 3-4 мин с каждой стороны.

Подача

с густым греческим йогуртом и ягодами

добавьте мед или кленовый сироп

посыпьте сахарной пудрой

сделайте соленую версию с йогуртовым соусом и зеленью.

Сырники — это база, которая легко адаптируется под настроение.

Идеальные сырники — это не магия, а точность. Один маленький нюанс, а именно, убрать белок, способен полностью изменить результат. Вы получите те самые круглые, высокие, румяные сырники, которые выглядят так, будто их только что подали в модном городском ресторане.