Сырные пончики tiktok.com_@annasimiachko

Творожные пончики — это классика домашней выпечки, которая никогда не выходит из моды. Их любят за легкую текстуру, нежный вкус и приятный аромат. В отличие от магазинных десертов, домашние пончики всегда теплые, только со сковороды, а их запах наполняет кухню уютом и ностальгией. Этот рецепт от annasimiachko простой, но результат — как в лучшей кондитерской: сочные внутри, с румяной корочкой снаружи, с легким ароматом апельсина и корицы, которые делают десерт по-настоящему праздничным.

Ингредиенты творог 300 г яйцо 1 шт. сахар 60 г (3 ст. л.) сметана 1 ст. л цедра апельсина соль сода погашенная соком или уксусом) 1/3 ч. л. мука 130-150 г корица масло

Приготовление

Сначала творог протираем через сито, чтобы он стал нежным и однородным. Затем добавляем цедру, яйцо, сахар, сметану, соль и погашенную соду. Все тщательно перемешиваем, разминаем творог, пока масса не станет однородной. Далее постепенно добавляем муку, чтобы тесто стало мягким и удобным для формирования. Формируем маленькие шарики весом примерно 15-17 г. Чтобы тесто не липло, обваливаем шарики в муке. Разогреваем масло и жарим пончики на среднем огне по 3-4 мин, пока они не станут румяными. Во время жарки пончики сами переворачиваются, поэтому не спешите.

Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло стекло. Подаем еще теплыми, щедро присыпьте сахарной пудрой или обваляйте в смеси сахара и корицы.

Сырные пончики — это не просто десерт. Это глоток детства, тепло домашней кухни и маленький праздник для души. Они идеально подходят к утреннему кофе, уютному вечеру с друзьями или как сладкий сюрприз для родных.