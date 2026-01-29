ТСН в социальных сетях

Рецепты
84
2 мин

Как приготовить тако с курицей, карамелизированной в Pepsi — рецепт, который легко повторить

Когда сладкая карамелизация встречается с пряной курицей, а классическое мексиканское тако получает неожиданный твист — рождается блюдо, которое претендует на статус новой домашней классики.

Тако

Тако / © Associated Press

Фудблогер Stegantseva Yulia рассказала о рецепте тако с курицей, замаринованной в Pepsi. Тако давно вышли за пределы стритфуда. Сегодня это универсальное блюдо, которое легко адаптировать под собственный вкус, от классических мясных начинок до неожиданных сочетаний со сладкими нотами.

Маринад на основе Pepsi — тот случай, когда знакомый ингредиент открывается по-новому. Благодаря сахарам в напитке курица карамелизируется на сковородке, образуются густой, глянцевый соус с легким сладковатым послевкусием. А в сочетании со свежей сальсой и кремовым гуакамоле вкус получается сбалансированным и очень ярким.

Ингредиенты

Курица

  • курица (лучше бедра)

  • соль

  • копченая паприка

  • специи к курице

  • чеснок

  • Pepsi 330 мл

Сальса

  • фиолетовый лук

  • помидор

  • сладкий перец

  • петрушка (по желанию — кинза)

  • сок лайма или лимона

  • соль

Гуакамоле

  • авокадо

  • соль

  • лимонный сок

Приготовление

Курица

  1. Курицу щедро приправляют специями, добавляют чеснок и заливают Pepsi.

  2. Мясо оставляют мариноваться примерно на один час.

  3. Далее курицу обжаривают на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон до румяной корочки, после чего добавляют маринад и выпаривают его 10 мин на среднем огне, пока не образуется густой, ароматный соус.

Сальса

  1. Овощи мелко нарезают, добавляют зелень, сок цитруса и немного соли. Сальса получается свежей, легкой и прекрасно уравновешивает сладкую курицу.

Гуакамоле

  1. Авокадо просто разминают вилкой с солью и лимонным соком.

Сбор таковой

  1. Кукурузные тортильи слегка поджаривают до хруста.

  2. Далее, сборка: греческий йогурт или сметана, слой гуакамоле, измельченная курица с карамелизированным соусом, ложка сальсы и натертый сыр.

В результате — хрустящая тортилья, сочная начинка, кремовая текстура и взрыв вкусов в каждом куске. Как признается автор рецепта, тако еще лучше смакуют вместе с Pepsi, особенно если добавить лед и кусочек лайма.

Тако с карамелизированной курицей в Pepsi — это рецепт без лишней сложности, но с «вау» эффектом. Все готовится быстро, ингредиенты доступны, а результат впечатляет.

84
