Как приготовить тако с курицей, карамелизированной в Pepsi — рецепт, который легко повторить
Когда сладкая карамелизация встречается с пряной курицей, а классическое мексиканское тако получает неожиданный твист — рождается блюдо, которое претендует на статус новой домашней классики.
Фудблогер Stegantseva Yulia рассказала о рецепте тако с курицей, замаринованной в Pepsi. Тако давно вышли за пределы стритфуда. Сегодня это универсальное блюдо, которое легко адаптировать под собственный вкус, от классических мясных начинок до неожиданных сочетаний со сладкими нотами.
Маринад на основе Pepsi — тот случай, когда знакомый ингредиент открывается по-новому. Благодаря сахарам в напитке курица карамелизируется на сковородке, образуются густой, глянцевый соус с легким сладковатым послевкусием. А в сочетании со свежей сальсой и кремовым гуакамоле вкус получается сбалансированным и очень ярким.
Ингредиенты
Курица
курица (лучше бедра)
соль
копченая паприка
специи к курице
чеснок
Pepsi 330 мл
Сальса
фиолетовый лук
помидор
сладкий перец
петрушка (по желанию — кинза)
сок лайма или лимона
соль
Гуакамоле
авокадо
соль
лимонный сок
Приготовление
Курица
Курицу щедро приправляют специями, добавляют чеснок и заливают Pepsi.
Мясо оставляют мариноваться примерно на один час.
Далее курицу обжаривают на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон до румяной корочки, после чего добавляют маринад и выпаривают его 10 мин на среднем огне, пока не образуется густой, ароматный соус.
Сальса
Овощи мелко нарезают, добавляют зелень, сок цитруса и немного соли. Сальса получается свежей, легкой и прекрасно уравновешивает сладкую курицу.
Гуакамоле
Авокадо просто разминают вилкой с солью и лимонным соком.
Сбор таковой
Кукурузные тортильи слегка поджаривают до хруста.
Далее, сборка: греческий йогурт или сметана, слой гуакамоле, измельченная курица с карамелизированным соусом, ложка сальсы и натертый сыр.
В результате — хрустящая тортилья, сочная начинка, кремовая текстура и взрыв вкусов в каждом куске. Как признается автор рецепта, тако еще лучше смакуют вместе с Pepsi, особенно если добавить лед и кусочек лайма.
Тако с карамелизированной курицей в Pepsi — это рецепт без лишней сложности, но с «вау» эффектом. Все готовится быстро, ингредиенты доступны, а результат впечатляет.