- Рецепты
- 91
- 1 мин
Как приготовить тилапию в сырно-картофельной корочке
Рыба в панировке получается сочной и нежной, а поджаренная хрустящая корочка из картофеля и сыра послужит отличным гарниром.
Таким образом, можно приготовить любую белую рыбу.
Ингредиенты
- филе тилапии
- 2 шт.
- твердый сыр
- 80 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- картофель
- 4 шт.
- приправа для рыбы
- 0,5 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- растительное масло.
-
Рыбу помойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите, посыпьте приправой для рыбы.
Картофель очистите, помойте и натрите на крупную терку.
Сыр твердый натрите на мелкую терку.
В миске соедините картофель, сыр, добавьте яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте.
На каждую тушку рыбы, выложите с двух сторон, сырно-картофельную массу прижимая ладонью.
В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите рыбу и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Подайте с овощным салатом.