Рецепты
91
1 мин

Как приготовить тилапию в сырно-картофельной корочке

Рыба в панировке получается сочной и нежной, а поджаренная хрустящая корочка из картофеля и сыра послужит отличным гарниром.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
221 ккал
Тилапия в сырно-картофельной корочке

Тилапия в сырно-картофельной корочке / © Credits

Таким образом, можно приготовить любую белую рыбу.

Ингредиенты

филе тилапии
2 шт.
твердый сыр
80 г
яйца куриные
1 шт.
картофель
4 шт.
приправа для рыбы
0,5 ч. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло.

  1. Рыбу помойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите, посыпьте приправой для рыбы.

  2. Картофель очистите, помойте и натрите на крупную терку.

  3. Сыр твердый натрите на мелкую терку.

  4. В миске соедините картофель, сыр, добавьте яйцо, перец черный молотый, соль и перемешайте.

  5. На каждую тушку рыбы, выложите с двух сторон, сырно-картофельную массу прижимая ладонью.

  6. В сковороде на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите рыбу и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Подайте с овощным салатом.

91
Следующая публикация

