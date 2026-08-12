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Как приготовить томатный тарт за 30 минут
Хрустящее слоеное тесто, нежный крем-сыр, пармезан, сочные помидоры и ароматный базилик — этот тарт выглядит так, будто его только что подали в стильном французском бистро.
Есть рецепты, которые идеально соответствуют летнему настроению: минимум времени у плиты, сезонные продукты и результат, который сразу хочется сфотографировать. Томатный тарт из слоеного теста — как раз такой случай. Здесь сочетаются хрустящая золотистая основа, кремовая творожная начинка и сочные помидоры, а свежий тимьян и базилик придают блюду тот самый аромат, который напоминает о средиземноморской кухне. О рецепте этого блюда рассказали на странице katherine.nari.
Ингредиенты
- слоеное тесто
- 350 г
- яйца
- 1 шт.
- крем-сыр
- 160 г
- пармезан
- 15–20 г
- чеснок
- 1 зубчик
- помидоры
- 3–4 шт. (количество зависит от их размера)
- свежий тимьян — несколько веточек
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- оливковое масло
- 1 ст. л.
- соль
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- черный перец
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- базилик
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Приготовление
Разогрейте духовку до 200°C.
Выложите слоеное тесто на противень.
По периметру сделайте неглубокие надрезы, но не прорезайте тесто насквозь. Благодаря этому во время выпекания края красиво поднимутся и образуют аккуратный бортик.
Взбейте яйцо и смажьте им края теста. Именно этот простой шаг поможет получить аппетитную золотистую корочку.
В небольшой миске смешайте крем-сыр с мелко натертым пармезаном.
Добавьте измельчённый зубчик чеснока и чёрный перец.
Перемешайте до однородности.
Эту смесь нужно равномерно распределить по центру теста, но оставить бортики свободными.
Помидоры нарежьте ломтиками, добавьте соль, листики свежего тимьяна и оливковое масло.
Осторожно перемешайте и оставьте примерно на 10–15 минут.
За это время овощи пустят сок, и его обязательно нужно слить. Этот небольшой кулинарный трютик действительно важен, ведь если лишняя жидкость останется, слоеное тесто может получиться менее хрустящим.
Подготовленные помидоры выложите поверх сырного слоя.
Выпекайте тарт в разогретой до 200 °C духовке примерно 25–30 минут. Ориентируйтесь не только на время, но и на внешний вид: тесто должно хорошо подрумяниться и стать золотистым, а сырная начинка — прогреться и запечься.
Дайте готовому тарту буквально несколько минут остыть, после чего украсьте свежим базиликом.
Этот тарт — прекрасный пример того, как из нескольких привычных продуктов можно приготовить блюдо, которое выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.