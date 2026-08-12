Как приготовить томатный тарт за 30 минут

томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

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Есть рецепты, которые идеально соответствуют летнему настроению: минимум времени у плиты, сезонные продукты и результат, который сразу хочется сфотографировать. Томатный тарт из слоеного теста — как раз такой случай. Здесь сочетаются хрустящая золотистая основа, кремовая творожная начинка и сочные помидоры, а свежий тимьян и базилик придают блюду тот самый аромат, который напоминает о средиземноморской кухне. О рецепте этого блюда рассказали на странице katherine.nari.

томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты слоеное тесто 350 г яйца 1 шт. крем-сыр 160 г пармезан 15–20 г чеснок 1 зубчик помидоры 3–4 шт. (количество зависит от их размера) свежий тимьян — несколько веточек оливковое масло 1 ст. л. соль черный перец базилик

томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Выложите слоеное тесто на противень. По периметру сделайте неглубокие надрезы, но не прорезайте тесто насквозь. Благодаря этому во время выпекания края красиво поднимутся и образуют аккуратный бортик. Взбейте яйцо и смажьте им края теста. Именно этот простой шаг поможет получить аппетитную золотистую корочку. В небольшой миске смешайте крем-сыр с мелко натертым пармезаном. Добавьте измельчённый зубчик чеснока и чёрный перец. Перемешайте до однородности. Эту смесь нужно равномерно распределить по центру теста, но оставить бортики свободными. Помидоры нарежьте ломтиками, добавьте соль, листики свежего тимьяна и оливковое масло. Осторожно перемешайте и оставьте примерно на 10–15 минут. За это время овощи пустят сок, и его обязательно нужно слить. Этот небольшой кулинарный трютик действительно важен, ведь если лишняя жидкость останется, слоеное тесто может получиться менее хрустящим. Подготовленные помидоры выложите поверх сырного слоя. Выпекайте тарт в разогретой до 200 °C духовке примерно 25–30 минут. Ориентируйтесь не только на время, но и на внешний вид: тесто должно хорошо подрумяниться и стать золотистым, а сырная начинка — прогреться и запечься. Дайте готовому тарту буквально несколько минут остыть, после чего украсьте свежим базиликом.

Этот тарт — прекрасный пример того, как из нескольких привычных продуктов можно приготовить блюдо, которое выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

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