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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
82
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить томатный тарт за 30 минут

Хрустящее слоеное тесто, нежный крем-сыр, пармезан, сочные помидоры и ароматный базилик — этот тарт выглядит так, будто его только что подали в стильном французском бистро.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
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томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

Есть рецепты, которые идеально соответствуют летнему настроению: минимум времени у плиты, сезонные продукты и результат, который сразу хочется сфотографировать. Томатный тарт из слоеного теста — как раз такой случай. Здесь сочетаются хрустящая золотистая основа, кремовая творожная начинка и сочные помидоры, а свежий тимьян и базилик придают блюду тот самый аромат, который напоминает о средиземноморской кухне. О рецепте этого блюда рассказали на странице katherine.nari.

томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

Ингредиенты

слоеное тесто
350 г
яйца
1 шт.
крем-сыр
160 г
пармезан
15–20 г
чеснок
1 зубчик
помидоры
3–4 шт. (количество зависит от их размера)
свежий тимьян — несколько веточек
оливковое масло
1 ст. л.
соль
черный перец
базилик
томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

томатный тарт tiktok.com/@katherine.nari

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C.

  2. Выложите слоеное тесто на противень.

  3. По периметру сделайте неглубокие надрезы, но не прорезайте тесто насквозь. Благодаря этому во время выпекания края красиво поднимутся и образуют аккуратный бортик.

  4. Взбейте яйцо и смажьте им края теста. Именно этот простой шаг поможет получить аппетитную золотистую корочку.

  5. В небольшой миске смешайте крем-сыр с мелко натертым пармезаном.

  6. Добавьте измельчённый зубчик чеснока и чёрный перец.

  7. Перемешайте до однородности.

  8. Эту смесь нужно равномерно распределить по центру теста, но оставить бортики свободными.

  9. Помидоры нарежьте ломтиками, добавьте соль, листики свежего тимьяна и оливковое масло.

  10. Осторожно перемешайте и оставьте примерно на 10–15 минут.

  11. За это время овощи пустят сок, и его обязательно нужно слить. Этот небольшой кулинарный трютик действительно важен, ведь если лишняя жидкость останется, слоеное тесто может получиться менее хрустящим.

  12. Подготовленные помидоры выложите поверх сырного слоя.

  13. Выпекайте тарт в разогретой до 200 °C духовке примерно 25–30 минут. Ориентируйтесь не только на время, но и на внешний вид: тесто должно хорошо подрумяниться и стать золотистым, а сырная начинка — прогреться и запечься.

  14. Дайте готовому тарту буквально несколько минут остыть, после чего украсьте свежим базиликом.

Этот тарт — прекрасный пример того, как из нескольких привычных продуктов можно приготовить блюдо, которое выглядит гораздо сложнее, чем есть на самом деле.

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