Как приготовить топинамбур: три рецепт от Андрея Величко

Это три варианта приготовления очень сезонного и пока что мало популярного корнеплода.

Я решил приготовить топинамбур. Почему? Первое. В детстве мама часто готовила осенью салат из сырого топинамбура, заправленного ароматным маслом. Второе. Сейчас сезон. А готовить сезонные овощи - дело благородное. Ну и третье - о топинамбуре должно узнать как можно больше людей. Ведь продают его часто бабушки на рынках. А у них нужно покупать. И не торговаться!

Так вот, кто-то наверняка слышал такое слово "топинамбур". Его еще называют "земляная груша" или иерусалимский артишок. Ну а кто-то уж точно пробовал на вкус, кто не слышал и не пробовал - вообще не проблема. Вот прочтите мой текст и приготовьте один из предложенных мной вариантов. Вам точно понравится. Ну а если не понравится - ну значит, готовьте другой вариант топинамбура. Но готовить точно стоит!

Итак, поехали. Во-первых, топинамбур - это точно не современное, возникшее пару лет назад растение. Да, последние годы его чаще можно встретить и на рынках, и в меню приличных ресторанов. Там его подают, как один из символов осеннего урожая, в салатах либо как гарнир к мясу или птице в виде пюре или запеченных клубней.

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Самый верный вариант попробовать топинамбур - в сыром виде в салате. Да, именно в сыром виде. Достаточно очистить тонкую кожицу, нарезать тонкими ломтиками или натереть на терке и заправить вкусно. Топинамбур в сыром виде имеет очень интересный вкус за счет легкой сладости, землянистого аромата и очень свежей, хрустящей текстуры. Его еще называют "земляная груша", и этот термин как по мне полностью отражает его суть. Хрустящий, совсем немного сладковат и очень сочный.

Второй вариант приготовления топинамбура - запекаем. Сольно, либо в паре с айвой и чесноком, либо с тыквой и ароматными травами, как чубрица. Перед запекаем рекомендую либо очистить, либо (если клубни молодые) хорошенько почистить щеткой. Кстати, форма у топинамбура не очень удобная, похожа на корень имбиря. Поэтому и чистить его не слишком быстро получается. Но оно того стоит. Замаринуем в растительном масле (подсолнечное, льняное или конопляное), добавим малость уксуса и меда либо сиропа (сладкая часть, что поможет с карамелизацией), соль, перец и травы-специи на любителя и в духовку на 190 градусов на 20-25 минут.

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Такой запеченный топинамбур станет отличным гарниром для птицы и другого белого мяса. Даже свинина или телятина с ним отлично подружатся. При желании, добавив немного хрустящей текстуры за счет горсти чипсов или начос, вы получите не банальный, а главное - вкусный гарнир.

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Ну и третий вариант приготовления топинамбура - сделать из него пюре. Берем запеченный, закладываем в блендер и, добавив немного сливок, измельчаем до состояния пюре. Просто, быстро, вкусно. Хочется больше вкуса - горсть натертого выдержанного сыра, например, пармезана, или пекорино, ну а может, двухлетнего выдержанного сыра из коровьего молока из Бессарабии. Такое пюре может быть гарниром, как и запеченный топинамбур.

Я коротко описал три варианта приготовления очень сезонного и пока что мало популярного корнеплода. Конечно, каждый может выбрать рецепт на свой вкус. А возможно, и предложит свой вариант. Чему я буду очень рад!

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Приятного аппетита!

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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