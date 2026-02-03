ТСН в социальных сетях

Рецепты
134
1 мин

Как приготовить торт без выпечки из печенья бананов и сметаны

Этот торт без выпечки всегда выручит, когда у вас нет возможности воспользоваться духовкой.

Екатерина Труш
1 час
273 ккал
Торт без выпечки из печенья бананов и сметаны

Торт без выпечки из печенья бананов и сметаны / © Credits

Несмотря на то, что в состав торта входят обычные продукты: печенье, бананы, сметана его можно подать и на праздничный стол. Такой десерт придется по душе даже изысканному гурману.

Ингредиенты

печенье (сахарное, песочное)
300 г
бананы — 2 шт (крупные)
2 шт.
сметана 25%
400 г
сахар
130 г
чай черный (крепкий)
150 мл
шоколад

  1. Заварите крепкий чай и остудите.

  2. Сметану и сахар взбейте миксером до пышной массы.

  3. Бананы очистите, и нарежьте на одинаковые кружки.

  4. Шоколад натрите на мелкую терку.

  5. Квадратную или прямоугольную форму выстелите пищевой пленкой.

  6. Окуните печенье в чай и выложите на дно, затем смажьте сметанным кремом, сверху выложите кружочки бананов, и таким образом, сформируйте весь торт, сверху посыпьте шоколадом (немного крема и шоколада оставьте для украшения торта) и отправьте торт в холодильник на 2,5-3 часа.

  7. Перед подачей аккуратно достаньте торт из формы вместе с пленкой и удалите ее. Обмажьте бока торта оставшимся сметанным кремом и обсыпьте шоколадом.

Советы:

  • Вместо чая можно использовать молоко или кофе.

