Как приготовить торт без выпечки из печенья бананов и сметаны
Этот торт без выпечки всегда выручит, когда у вас нет возможности воспользоваться духовкой.
Несмотря на то, что в состав торта входят обычные продукты: печенье, бананы, сметана его можно подать и на праздничный стол. Такой десерт придется по душе даже изысканному гурману.
Ингредиенты
- печенье (сахарное, песочное)
- 300 г
- бананы — 2 шт (крупные)
- 2 шт.
- сметана 25%
- 400 г
- сахар
- 130 г
- чай черный (крепкий)
- 150 мл
- шоколад
Заварите крепкий чай и остудите.
Сметану и сахар взбейте миксером до пышной массы.
Бананы очистите, и нарежьте на одинаковые кружки.
Шоколад натрите на мелкую терку.
Квадратную или прямоугольную форму выстелите пищевой пленкой.
Окуните печенье в чай и выложите на дно, затем смажьте сметанным кремом, сверху выложите кружочки бананов, и таким образом, сформируйте весь торт, сверху посыпьте шоколадом (немного крема и шоколада оставьте для украшения торта) и отправьте торт в холодильник на 2,5-3 часа.
Перед подачей аккуратно достаньте торт из формы вместе с пленкой и удалите ее. Обмажьте бока торта оставшимся сметанным кремом и обсыпьте шоколадом.
Советы:
Вместо чая можно использовать молоко или кофе.