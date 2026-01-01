- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Как приготовить торт на сковороде
Торт на сковороде — это отличный вариант для тех, у кого нет возможности использовать духовку, а домашнего десерта очень хочется.
Тесто для коржей готовится на основе сгущенного молока. Коржи, испеченные на сковороде, получаются мягкие и отлично сочетаются с нежным заварным кремом.
Ингредиенты:
Для теста:
мука пшеничная — 320 гр;
яйца куриные — 1 шт;
сгущенное молоко — 270 гр;
разрыхлитель — 1 ч л (без горки).
Для крема:
молоко — 500 гр;
яйца куриные — 2 шт;
масло сливочное — 150 гр;
сахар — 3 ст л;
ванильный сахар — 10 гр.
Для украшения:
печенье — 150 гр;
орехи — 100 гр.
Приготовление:
Для крема:
В сотейник влейте молоко, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Поставьте на небольшой огонь, и постоянно помешивая, доведите до кипения, когда крем закипит, и начнет густеть, добавьте сливочное масло, быстро перемешайте и снимите с огня. Накройте пищевой пленкой в контакт, чтобы на поверхности не образовалась корочка и остудите.
Для коржей:
В миске взбейте венчиком яйцо, добавьте сгущенное молоко, перемешайте. Всыпьте частями просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто, оно должно быть однородным и мягким.
Скатайте из теста колбаску и разрежьте ее на шесть частей. На рабочей поверхности раскатайте каждую часть теста в тонкий, круглый пласт и с помощью тарелки вырежьте ровные, круглые коржи.
Выпекайте коржи на слегка разогретой сковороде, на среднем огне, без добавления масла, с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.
Корж выложите на тарелку, смажьте обильно кремом, таким образом, соберите весь торт. Смажьте кремом бока и верх торта.
Печенье и орехи измельчите в крошку, и посыпьте торт сверху и по бокам. Отправьте в холодильник на 8-10 часов.
Советы:
Орехи и печенье используйте по своему вкусу.