Как приготовить торт на сковороде

Торт на сковороде — это отличный вариант для тех, у кого нет возможности использовать духовку, а домашнего десерта очень хочется.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Торт

Торт / © Credits

Тесто для коржей готовится на основе сгущенного молока. Коржи, испеченные на сковороде, получаются мягкие и отлично сочетаются с нежным заварным кремом.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука пшеничная — 320 гр;

  • яйца куриные — 1 шт;

  • сгущенное молоко — 270 гр;

  • разрыхлитель — 1 ч л (без горки).

Для крема:

  • молоко — 500 гр;

  • яйца куриные — 2 шт;

  • масло сливочное — 150 гр;

  • сахар — 3 ст л;

  • ванильный сахар — 10 гр.

Для украшения:

  • печенье — 150 гр;

  • орехи — 100 гр.

Приготовление:

Для крема:

В сотейник влейте молоко, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Поставьте на небольшой огонь, и постоянно помешивая, доведите до кипения, когда крем закипит, и начнет густеть, добавьте сливочное масло, быстро перемешайте и снимите с огня. Накройте пищевой пленкой в контакт, чтобы на поверхности не образовалась корочка и остудите.

Для коржей:

В миске взбейте венчиком яйцо, добавьте сгущенное молоко, перемешайте. Всыпьте частями просеянную муку с разрыхлителем и замесите тесто, оно должно быть однородным и мягким.

Скатайте из теста колбаску и разрежьте ее на шесть частей. На рабочей поверхности раскатайте каждую часть теста в тонкий, круглый пласт и с помощью тарелки вырежьте ровные, круглые коржи.

Выпекайте коржи на слегка разогретой сковороде, на среднем огне, без добавления масла, с двух сторон до золотистого цвета. Остудите.

Корж выложите на тарелку, смажьте обильно кремом, таким образом, соберите весь торт. Смажьте кремом бока и верх торта.

Печенье и орехи измельчите в крошку, и посыпьте торт сверху и по бокам. Отправьте в холодильник на 8-10 часов.

Советы:

  • Орехи и печенье используйте по своему вкусу.

