Как приготовить торт «Ужгород», который легче «Киевского», но не менее вкусен: домашний рецепт

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

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Украинская кондитерская традиция богата десертами, которые давно стали гастрономическими символами различных регионов. Наряду с легендарным «Киевским» всё чаще упоминают и торт «Ужгород» — изысканный десерт с хрустящими меренговыми коржами, фундуком и удивительно нежным кремом. Именно об этом рецепте рассказала автор страницы viktoriachorna.

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

Ингредиенты

Для меренговых коржей

белки — 110 г (примерно 3 яйца)

сахар — 150 г

кукурузный крахмал — 18 г

измельчённый фундук — 40 г

Для крема

сливочное масло — 150 г

вареное сгущенное молоко — 50 г

сливки — 200 г

желтки — 2 шт.

желатин — 15 г

вода для желатина — 50 г

сахар — 70 г

вода для сиропа — 15 г

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

Приготовление

Белки взбейте до легкой пены, постепенно добавляя сахар. Взбивайте, пока масса не станет густой, блестящей и устойчивой. Добавьте кукурузный крахмал, а затем измельченный фундук и аккуратно перемешайте. На пергаменте нарисуйте три круга диаметром примерно 18 см. Распределите белковую массу поровну между ними, выровняйте поверхность и, по желанию, сформируйте бортики с помощью полосок пергамента. Выпекайте коржи при температуре 120 °C в течение 2 часов 45 минут — 3 часов, чтобы они полностью высохли и остались легкими и хрустящими. Для крема сначала замочите желатин в воде. Тем временем приготовьте сироп из сахара и воды, доведите его до кипения. Желтки взбейте до светлой пышной массы и тонкой струйкой влейте горячий сироп, постоянно работая миксером. Дайте смеси остыть до комнатной температуры. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком до пышности. Добавьте взбитые сливки, сначала масса может показаться неоднородной, но это нормально. Затем добавьте охлажденную желтковую смесь и взбейте крем до гладкой, шелковистой консистенции. Готовым кремом щедро промажьте все коржи, а также покройте им бока и верх торта. Украсьте фундуком или другими орехами по своему вкусу. Перед подачей оставьте десерт в холодильнике минимум на 3–4 часа, чтобы крем стабилизировался, а все вкусы гармонично соединились.

Несмотря на сходство с легендарным «Киевским» тортом, «Ужгород» обладает собственным характером. Он менее сладкий, крем — более лёгкий и воздушный, а нежная текстура прекрасно сочетается с хрустящими меренговыми коржами и ароматом обжаренного фундука.

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Именно благодаря этой легкости десерт не кажется тяжёлым даже после праздничного ужина, а его утончённый вкус делает его идеальным выбором для особых событий или неспешного чаепития в выходной день.

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Если вы давно хотели попробовать новый домашний торт, сочетающий в себе украинские кондитерские традиции и современный нежный вкус, «Ужгород» станет для вас прекрасным открытием.

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