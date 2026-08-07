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Как приготовить торт «Ужгород», который легче «Киевского», но не менее вкусен: домашний рецепт
Воздушные ореховые коржи, нежный сливочный крем и знакомый с детства вкус безе — именно так выглядит десерт, который всё чаще называют одной из гастрономических визитных карточек украинских городов.
Украинская кондитерская традиция богата десертами, которые давно стали гастрономическими символами различных регионов. Наряду с легендарным «Киевским» всё чаще упоминают и торт «Ужгород» — изысканный десерт с хрустящими меренговыми коржами, фундуком и удивительно нежным кремом. Именно об этом рецепте рассказала автор страницы viktoriachorna.
Ингредиенты
Для меренговых коржей
белки — 110 г (примерно 3 яйца)
сахар — 150 г
кукурузный крахмал — 18 г
измельчённый фундук — 40 г
Для крема
сливочное масло — 150 г
вареное сгущенное молоко — 50 г
сливки — 200 г
желтки — 2 шт.
желатин — 15 г
вода для желатина — 50 г
сахар — 70 г
вода для сиропа — 15 г
Приготовление
Белки взбейте до легкой пены, постепенно добавляя сахар.
Взбивайте, пока масса не станет густой, блестящей и устойчивой.
Добавьте кукурузный крахмал, а затем измельченный фундук и аккуратно перемешайте.
На пергаменте нарисуйте три круга диаметром примерно 18 см.
Распределите белковую массу поровну между ними, выровняйте поверхность и, по желанию, сформируйте бортики с помощью полосок пергамента.
Выпекайте коржи при температуре 120 °C в течение 2 часов 45 минут — 3 часов, чтобы они полностью высохли и остались легкими и хрустящими.
Для крема сначала замочите желатин в воде.
Тем временем приготовьте сироп из сахара и воды, доведите его до кипения.
Желтки взбейте до светлой пышной массы и тонкой струйкой влейте горячий сироп, постоянно работая миксером.
Дайте смеси остыть до комнатной температуры.
Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком до пышности.
Добавьте взбитые сливки, сначала масса может показаться неоднородной, но это нормально.
Затем добавьте охлажденную желтковую смесь и взбейте крем до гладкой, шелковистой консистенции.
Готовым кремом щедро промажьте все коржи, а также покройте им бока и верх торта.
Украсьте фундуком или другими орехами по своему вкусу.
Перед подачей оставьте десерт в холодильнике минимум на 3–4 часа, чтобы крем стабилизировался, а все вкусы гармонично соединились.
Несмотря на сходство с легендарным «Киевским» тортом, «Ужгород» обладает собственным характером. Он менее сладкий, крем — более лёгкий и воздушный, а нежная текстура прекрасно сочетается с хрустящими меренговыми коржами и ароматом обжаренного фундука.
Именно благодаря этой легкости десерт не кажется тяжёлым даже после праздничного ужина, а его утончённый вкус делает его идеальным выбором для особых событий или неспешного чаепития в выходной день.
Если вы давно хотели попробовать новый домашний торт, сочетающий в себе украинские кондитерские традиции и современный нежный вкус, «Ужгород» станет для вас прекрасным открытием.