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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Как приготовить торт «Ужгород», который легче «Киевского», но не менее вкусен: домашний рецепт

Воздушные ореховые коржи, нежный сливочный крем и знакомый с детства вкус безе — именно так выглядит десерт, который всё чаще называют одной из гастрономических визитных карточек украинских городов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

Украинская кондитерская традиция богата десертами, которые давно стали гастрономическими символами различных регионов. Наряду с легендарным «Киевским» всё чаще упоминают и торт «Ужгород» — изысканный десерт с хрустящими меренговыми коржами, фундуком и удивительно нежным кремом. Именно об этом рецепте рассказала автор страницы viktoriachorna.

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

Ингредиенты

Для меренговых коржей

  • белки — 110 г (примерно 3 яйца)

  • сахар — 150 г

  • кукурузный крахмал — 18 г

  • измельчённый фундук — 40 г

Для крема

  • сливочное масло — 150 г

  • вареное сгущенное молоко — 50 г

  • сливки — 200 г

  • желтки — 2 шт.

  • желатин — 15 г

  • вода для желатина — 50 г

  • сахар — 70 г

  • вода для сиропа — 15 г

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

торт «Ужгород» tiktok.com/@viktoriachorna30

Приготовление

  1. Белки взбейте до легкой пены, постепенно добавляя сахар.

  2. Взбивайте, пока масса не станет густой, блестящей и устойчивой.

  3. Добавьте кукурузный крахмал, а затем измельченный фундук и аккуратно перемешайте.

  4. На пергаменте нарисуйте три круга диаметром примерно 18 см.

  5. Распределите белковую массу поровну между ними, выровняйте поверхность и, по желанию, сформируйте бортики с помощью полосок пергамента.

  6. Выпекайте коржи при температуре 120 °C в течение 2 часов 45 минут — 3 часов, чтобы они полностью высохли и остались легкими и хрустящими.

  7. Для крема сначала замочите желатин в воде.

  8. Тем временем приготовьте сироп из сахара и воды, доведите его до кипения.

  9. Желтки взбейте до светлой пышной массы и тонкой струйкой влейте горячий сироп, постоянно работая миксером.

  10. Дайте смеси остыть до комнатной температуры.

  11. Отдельно взбейте мягкое сливочное масло с вареным сгущенным молоком до пышности.

  12. Добавьте взбитые сливки, сначала масса может показаться неоднородной, но это нормально.

  13. Затем добавьте охлажденную желтковую смесь и взбейте крем до гладкой, шелковистой консистенции.

  14. Готовым кремом щедро промажьте все коржи, а также покройте им бока и верх торта.

  15. Украсьте фундуком или другими орехами по своему вкусу.

  16. Перед подачей оставьте десерт в холодильнике минимум на 3–4 часа, чтобы крем стабилизировался, а все вкусы гармонично соединились.

Несмотря на сходство с легендарным «Киевским» тортом, «Ужгород» обладает собственным характером. Он менее сладкий, крем — более лёгкий и воздушный, а нежная текстура прекрасно сочетается с хрустящими меренговыми коржами и ароматом обжаренного фундука.

Именно благодаря этой легкости десерт не кажется тяжёлым даже после праздничного ужина, а его утончённый вкус делает его идеальным выбором для особых событий или неспешного чаепития в выходной день.

Если вы давно хотели попробовать новый домашний торт, сочетающий в себе украинские кондитерские традиции и современный нежный вкус, «Ужгород» станет для вас прекрасным открытием.

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