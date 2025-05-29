Как приготовить тосты с тремя разными начинками / © Associated Press

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Автор кулинарного канала Amelie — cuisine sans gluten, специализирующаяся на безглютеновой гастрономии, поделилась тремя вкусными идеями для тостов, идеально подходящими для тех, кто избегает глютена, но не хочет отказываться от настоящего гастрономического удовольствия.

Тост «Средиземноморская классика»

Солоноватый, ароматный, идеален для ценителей средиземноморских вкусов.

Ингредиенты

Безглютеновый хлеб 1 ломтик

Беслактозный творог или сливочный крем 2 ст. л

Небольшая луковица (нарезанная тонкими колечками) 1 шт.

Мед 1 ч. л

Оливковое масло 1 ст. л

Филе анчоусов 4 шт.

Черные оливки

Сушеный чабрец или розмарин

Приготовление

На сковороде разогрейте оливковое масло, добавьте лук и обжаривайте на медленном огне 10 мин, пока оно не станет мягким. Добавьте мед или сахар — карамелизуйте до золотистого цвета. Смажьте хлеб сыром, выложите карамелизированный лук, анчоусы, оливки, приправьте. Запекайте в духовке 15 мин при 190°C.

Нордический тост — нежность и утонченность

Идеален для бранча или легкого обеда — нежная текстура с нотками моря.

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Ингредиенты

Безглютеновый хлеб 1 ломтик

Крем-фреш или натуральный йогурт 1 ст.

Натертый сыр Эменталь 1 горсть

Тонкие ломтики копченого лосося 4–5 шт.

Каперсы 1 ст.л

Веточки свежего укропа

Горсть руколы

Приготовление

Смажьте хлеб крем-фрешем, посыпьте тертым сыром. Выложите ломтики лосося, каперсы и немного укропа. Запекайте в духовке 15 мин при 190°C. Перед подачей добавьте руколы.

Сельский тост — питательно и по-домашнему

Для тех, кто любит сытные, глубокие вкусы.

Ингредиенты

Поджаренный безглютеновый хлеб 1 ломтик

Томатный соус 1 ст. л

Тертый сыр Эменталь 1 горсть

Несколько кусочков маринованных или запеченных баклажанов

Несколько черных оливок

Кедровые орехи 1 ст. л

Вяленая ветчина 2 ломтика

Приготовление

Смажьте хлеб томатным соусом, выложите творог, баклажаны, оливки, орешки. Запекайте 15–20 мин при 190°C, пока сыр не расплавится. После приготовления добавьте вяленую ветчину — она должна остаться нежной, а не сухой.

Эти тосты, как картины: основа одна, а начинки — как мазки краски. В зависимости от настроения вы можете сделать их легкими, питательными или праздничными. Поэтому легко меняйте ингредиенты по своему усмотрению.