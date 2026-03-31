Как приготовить трендовую шоколаную паску

Современная пасхальная кухня все больше отходит от строгой классики. Сегодня паска — это не только символ, но и поле для экспериментов. Шоколадные, с начинками, с орехами или кремами, они становятся настоящими гастрономическими десертами. Рецепт от фудблогера Кати Рыбалки — идеальное сочетание традиции и тренда.

Пасха Фереро Роше сочетает воздушное шоколадное тесто, насыщенный вкус какао и любимые десертные акценты: Nutella, фундук и белый шоколад. Идеально для тех, кто хочет удивить гостей или просто порадовать себя.

кулич Фереро Роше

Ингредиенты

Для опары

дрожжи 45 г

молоко (теплое) 300 мл

сахар 3 ст. л

мука 3 ст. л

Для теста

желтки 8 шт.

сахар 200 г

ванильный сахар 10 г

соль

мука 650 г

какао 150 г

сливочное масло (мягкое) 150 г

Для начинки

Нутелла

фундук

белый шоколад

Приготовление

В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и муку. Хорошо перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 мин, чтобы опара поднялась. Желтки перетрите с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы и смешайте с готовой опарой. Добавьте муку и какао, перемешайте. Затем введите мягкое сливочное масло и хорошо вымесите тесто до гладкой текстуры. Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме. Разложите тесто в формы, заполните их примерно на 1/3. Оставьте еще на 40 мин для подъема. Выпекайте в разогретой духовке до 180°C примерно 40 мин. Когда паски остынут, осторожно отрежьте верхушку, достаньте середину, и заполните нутеллой, орехами и белым шоколадом. Закройте паску отрезанной верхушкой и полейте сверху растопленным шоколадом. Готовые паски можно дополнительно украсить Nutella, орехами или белым шоколадом.

Пасха Фереро Роше — больше, чем просто выпечка, а праздничный десерт, насыщенный, трендовый и «инстаграмный». Она доказывает, что традиции можно переосмысливать без потери Пасхальной атмосферы.