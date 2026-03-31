- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 97
- Время на прочтение
- 2 мин
Как приготовить трендовую шоколаную паску
Если классическая паска для вас — это уже пройденный этап, самое время добавить праздничному столу немного гастрономического глянца. Шоколадная паска со вкусной начинкой, как десерт из меню модной кондитерской, но на самом деле его легко приготовить дома.
Современная пасхальная кухня все больше отходит от строгой классики. Сегодня паска — это не только символ, но и поле для экспериментов. Шоколадные, с начинками, с орехами или кремами, они становятся настоящими гастрономическими десертами. Рецепт от фудблогера Кати Рыбалки — идеальное сочетание традиции и тренда.
Пасха Фереро Роше сочетает воздушное шоколадное тесто, насыщенный вкус какао и любимые десертные акценты: Nutella, фундук и белый шоколад. Идеально для тех, кто хочет удивить гостей или просто порадовать себя.
Ингредиенты
Для опары
дрожжи 45 г
молоко (теплое) 300 мл
сахар 3 ст. л
мука 3 ст. л
Для теста
желтки 8 шт.
сахар 200 г
ванильный сахар 10 г
соль
мука 650 г
какао 150 г
сливочное масло (мягкое) 150 г
Для начинки
Нутелла
фундук
белый шоколад
Приготовление
В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и муку.
Хорошо перемешайте и оставьте в теплом месте на 20 мин, чтобы опара поднялась.
Желтки перетрите с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли до однородной массы и смешайте с готовой опарой.
Добавьте муку и какао, перемешайте.
Затем введите мягкое сливочное масло и хорошо вымесите тесто до гладкой текстуры.
Накройте тесто и оставьте в теплом месте на 1,5-2 часа, чтобы оно увеличилось в объеме.
Разложите тесто в формы, заполните их примерно на 1/3.
Оставьте еще на 40 мин для подъема.
Выпекайте в разогретой духовке до 180°C примерно 40 мин.
Когда паски остынут, осторожно отрежьте верхушку, достаньте середину, и заполните нутеллой, орехами и белым шоколадом.
Закройте паску отрезанной верхушкой и полейте сверху растопленным шоколадом.
Готовые паски можно дополнительно украсить Nutella, орехами или белым шоколадом.
Пасха Фереро Роше — больше, чем просто выпечка, а праздничный десерт, насыщенный, трендовый и «инстаграмный». Она доказывает, что традиции можно переосмысливать без потери Пасхальной атмосферы.