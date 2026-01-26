ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить тушеную шею индейки с картофелем — рецепт удивительно вкусного блюда

У мяса индейки репутация полезного и легкого продукта. Но если филе часто получается суховатым, то шея индейки — настоящее сокровище для тех, кто ценит сочность и глубокий вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
тушеная шея индейки с картофелем Instagram.com/tsarlova_n

тушеная шея индейки с картофелем Instagram.com/tsarlova_n / © Instagram

Тушеная шея индейки с картофелем — простой, на первый взгляд, рецепт в исполнении фудблогера Анастасии Царловой превращается в полноценный домашний хит — ароматный, нежный и удивительно насыщенный.

Благодаря соединительной ткани и естественному жиру, во время длительного тушения или запекания шея становится мягкой, буквально тает во рту и отдает блюду насыщенный бульон.

Ингредиенты

  • шея индейки

  • картофель

  • морковь

  • лук

  • сливочное масло

  • соль и любимые специи

  • вода

Приготовление

  1. Шею индейки нарезать порционными кусками.

  2. Обжарить на разогретом масле до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

  3. К мясу добавить нарезанную морковь и лук. Накрыть крышкой и тушить примерно 20 мин, чтобы овощи отдали сладость, а мясо стало мягче.

  4. Картофель нарезать средними кубиками.

  5. В миске для запекания соединить картофель, обжаренную шею индейки и овощи.

  6. Добавить соль, специи, несколько кусочков сливочного масла и залить небольшим количеством воды — жидкость должна лишь слегка покрывать дно.

  7. Отправить блюдо в духовку, разогретую до 180-190°C, на 2-2,5 часа. За это время мясо станет чрезвычайно нежным, а картофель впитает все соки и ароматы.

Тушеная шея индейки с картофелем — это не просто рецепт. Это про уют, медленное время и удовольствие от простых вещей. Именно такие блюда становятся семейными фаворитами и передаются «на глаз» из поколения в поколение, без точных граммов, но с любовью.

Дата публикации
Количество просмотров
104
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie