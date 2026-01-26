- Дата публикации
Как приготовить тушеную шею индейки с картофелем — рецепт удивительно вкусного блюда
У мяса индейки репутация полезного и легкого продукта. Но если филе часто получается суховатым, то шея индейки — настоящее сокровище для тех, кто ценит сочность и глубокий вкус.
Тушеная шея индейки с картофелем — простой, на первый взгляд, рецепт в исполнении фудблогера Анастасии Царловой превращается в полноценный домашний хит — ароматный, нежный и удивительно насыщенный.
Благодаря соединительной ткани и естественному жиру, во время длительного тушения или запекания шея становится мягкой, буквально тает во рту и отдает блюду насыщенный бульон.
Ингредиенты
шея индейки
картофель
морковь
лук
сливочное масло
соль и любимые специи
вода
Приготовление
Шею индейки нарезать порционными кусками.
Обжарить на разогретом масле до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.
К мясу добавить нарезанную морковь и лук. Накрыть крышкой и тушить примерно 20 мин, чтобы овощи отдали сладость, а мясо стало мягче.
Картофель нарезать средними кубиками.
В миске для запекания соединить картофель, обжаренную шею индейки и овощи.
Добавить соль, специи, несколько кусочков сливочного масла и залить небольшим количеством воды — жидкость должна лишь слегка покрывать дно.
Отправить блюдо в духовку, разогретую до 180-190°C, на 2-2,5 часа. За это время мясо станет чрезвычайно нежным, а картофель впитает все соки и ароматы.
Тушеная шея индейки с картофелем — это не просто рецепт. Это про уют, медленное время и удовольствие от простых вещей. Именно такие блюда становятся семейными фаворитами и передаются «на глаз» из поколения в поколение, без точных граммов, но с любовью.