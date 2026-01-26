тушеная шея индейки с картофелем Instagram.com/tsarlova_n / © Instagram

Тушеная шея индейки с картофелем — простой, на первый взгляд, рецепт в исполнении фудблогера Анастасии Царловой превращается в полноценный домашний хит — ароматный, нежный и удивительно насыщенный.

Благодаря соединительной ткани и естественному жиру, во время длительного тушения или запекания шея становится мягкой, буквально тает во рту и отдает блюду насыщенный бульон.

Ингредиенты

шея индейки

картофель

морковь

лук

сливочное масло

соль и любимые специи

вода

Приготовление

Шею индейки нарезать порционными кусками. Обжарить на разогретом масле до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон. К мясу добавить нарезанную морковь и лук. Накрыть крышкой и тушить примерно 20 мин, чтобы овощи отдали сладость, а мясо стало мягче. Картофель нарезать средними кубиками. В миске для запекания соединить картофель, обжаренную шею индейки и овощи. Добавить соль, специи, несколько кусочков сливочного масла и залить небольшим количеством воды — жидкость должна лишь слегка покрывать дно. Отправить блюдо в духовку, разогретую до 180-190°C, на 2-2,5 часа. За это время мясо станет чрезвычайно нежным, а картофель впитает все соки и ароматы.

Тушеная шея индейки с картофелем — это не просто рецепт. Это про уют, медленное время и удовольствие от простых вещей. Именно такие блюда становятся семейными фаворитами и передаются «на глаз» из поколения в поколение, без точных граммов, но с любовью.